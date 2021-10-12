Экономика

12:26 12.10.2021

Зеленский: Киев рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС

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Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем саммите Украина–ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Начинаем разговор (с ЕС – ИФ) об обновлении таможенных тарифов и всеохватывающей зоны свободной торговли. Уверен, что есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина – ЕС мы стремимся подписать это соглашение", - заявил Зеленский на брифинге во вторник в Киеве по итогам 23-го саммита Украина–ЕС.

Теги: #зеленский #промышленность #саммит #безвиз #украина_ес
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