Экономика

13:49 11.10.2021

Предложенные депутатами правки к налоговой части "Дия.Сити" ставят под сомнение ее целесообразность - ЕБА

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Предложенные депутатами правки к налоговой части "Дия.Сити" ставят под сомнение ее целесообразность - ЕБА

Предложенные народными депутатами правки ко второму чтению налогового законопроекта по "Дия.Сити" (№5376), который в настоящее время рассматривается комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, вызывают сомнения относительно перспективы положительного влияния самой концепции на развитие IТ-индустрии в дальнейшем, отмечает Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА).

"Текст, принятый в первом чтении, был согласован между Минцифры и индустрией: об условиях, налоговых ставках, переходных периодах и т.п. Но депутаты пытаются внести большое количество поправок, которые ставят под сомнение выгодность самой концепции и ее положительное влияние на развитие индустрии в дальнейшем. Такая инициативность вызывает немало вопросов", - заявила заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская.

В ЕБА подчеркивают, что согласно новым предложениям от депутатов предлагается пересмотреть в сторону повышения: налоговую нагрузку для GIG-работников и для тех, кто работает по трудовому контракту (ранее предлагалась в размере 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого социального взноса (ЕСВ) до 5% (ранее предлагалось в размере 22% от минимального страхового взноса) и удвоить налог на выведенный капитал, установив его в размере 18% (против 9% ранее).

"Несмотря на все предварительные расчеты и предсказания - такие ставки сводят на нет привлекательность концепции и ее возможность стимулирования роса индустрии", - подчеркивают в ЕБА.

Также депутаты предлагают ужесточить ограничения для участников "Дия.Сити", введя единый КВЭД (то есть льготные ставки получают только узкая группа программистов), что, по мнению ЕБА, не является необходимым, поскольку критерии вступления в "Дия.Сити", которые отсеивают потенциальных нарушителей, в достаточной мере выписаны в рамочном законе, который уже был принят.

"Кроме того, многие современные IТ-профессий еще не имеют даже похожих аналогов в нашем классификаторе профессий", - подчеркивают в ассоциации.

Кроме того, нардепы предлагают сократить для компаний-резидентов "Дия.Сити", выбравших работу по льготному режиму налога на выведенный капитал, переходный период для перевода штата с ФЛП на GIG-контракты / трудовые договоры – до года-полутра лет с трех лет, которые были отведены для этого в первом чтении законопроекта. Такая инициатива делает невозможным комфортный переход на новые условия, считает ЕБА.

Также В ЕБА заявили, что депутаты предлагают убрать одно из основополагающих условий "Дия.Сити" - неизменность налоговых условий на ближайшие 25 лет.

Помимо этого, ко второму чтению предлагается добавить еще и налоговую проверку для компаний-резидентов "Дия.Сити", что увеличит возможность давления на бизнес, повысит коррупционные риски и усложнит бюрократические процессы, считают в Ассоциации.

"Несмотря на объемную работу над концепцией, из-за подобных правок она потеряет свою привлекательность для индустрии. А это, в свою очередь, ставит под вопрос ее целесообразность в целом: ведь сейчас индустрия растет на 20-25% ежегодно, а на таких условиях, которые значительно увеличивают существующее налогообложение, конкурировать на международной арене с другими странами будет просто невозможно", - заявил сопредседатель IТ Комитета ЕБА, СЕО Sigma Software Валерий Красовский.

Как сообщалось, 11 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" (№ 1667-ІХ), который с целью стимулирования развития цифровой экономики вводит правовой режим "Дия.Сити" и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует полноценный запуск специального правового и налогового режима для IТ-отрасли "Дия City" с начала 2022 года.

"Дия City" - это специальный правовой и налоговый режим для IТ, который предполагает комплекс мер по стимулированию развития индустрии высоких технологий.

В рамках "Дия City" компаниям-резидентам планируется предоставить возможность выбирать между уплатой налога на прибыль (18%) и налогом на выведен капитал по ставке 9%. В случае выбора последнего, расходы резидента на приобретение товаров (работ, услуг) у плательщика единого налога не должны превышать 20%. В то же время установлен переходный период для введения этой нормы до 2025 года: до 2024 года не будет никаких ограничений, а в 2024 году выплаты не должны превышать 50% затрат.

Кроме того, будет установлен 0% налог на доход физических лиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще чем раз в два года. Аналогичная ставка налога также будет действовать на доход от реализации физическим лицом доли в компании-резиденте, при условии, если она была в собственности более одного года. Проект закона также вводит налоговую скидку для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, которая является резидентом "Дия City". Размер скидки будет зависеть от суммы сделки.

 

Теги: #правки #дия_city #еба
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