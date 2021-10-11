Экономика

10:26 11.10.2021

Рост цены на газ увеличит спрос на строящееся жилье - мнение

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Рост цены на газ увеличит спрос на строящееся жилье - мнение

Рост цены на газ в краткосрочной перспективе увеличит спрос на строящееся жилье и поднимет цены на первичном рынке, считает СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.

"Рост цены на газ повлияет на повышение себестоимости многих потребительских товаров. Девелоперы будут реагировать схожим образом, поэтому удорожания не избежать", - сообщил Мехтиев агентству "Интерфакс-Украина".

Эксперт пояснил, что голубое топливо занимает значимую часть в структуре себестоимости ряда строительных материалов.

"Это, а также дефицит, который сейчас наблюдается на рынке, подталкивает производителей (стройматериалов – ИФ) поднимать цену на свою продукцию. В ближайшем будущем, мы скорее всего столкнемся с желанием поставщиков не просто компенсировать производственные издержки, а заложить возможность получения дополнительной прибыли, так как обстановка на рынке и информационный фон благоприятствуют этому", - сообщил Мехтиев.

По его мнению, складывающаяся ситуация ложится в общий вектор роста цен на недвижимость в Украине, потому ожидать изменения тренда не стоит, первичное жилье продолжит дорожать.

"В краткосрочной перспективе подобная ситуация обычно ведет к увеличению спроса из-за желания инвесторов не откладывать покупку, а оформить сделку до индексации цен", - сообщил Мехтиев.

Теги: #недвижимость #газ #жилье
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