С 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия – Шмыгаль

С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия в Украине увеличится в связи с увеличением минимальной зарплаты, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье.

"Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты. Чтобы обеспечить своевременное повышение пенсий, правительство на этой неделе увеличил бюджет Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн", - написал Шмыгаль на своей странице в фейсбуке.

Он также отметил, что утвержденные на текущей неделе Кабмином изменения в доходную и расходную части Пенсионного Фонда позволят без задержек выплачивать введеные с 1 июля доплаты к пенсиям военнослужащим, повышенные пенсии участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

"Правительство продолжит последовательно улучшать социальные стандарты для украинцев", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины увеличил бюджет ПФУ на 18,5 млрд грн. Это решение позволит планово повысить пенсии в связи с ростом минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн.