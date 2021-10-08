Экономика

19:50 08.10.2021

Газпром увеличивает оценку цены экспорта газа в дальнее зарубежье в 2021г с $270 до $295-330 за тыс. куб.м

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Газпром увеличивает оценку цены экспорта газа в дальнее зарубежье в 2021г с $270 до $295-330 за тыс. куб.м

"Газпром" увеличивает оценку средней цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 2021 год с недавних $270 до $295-330 за тысячу кубометров, пишут аналитики Sova Capital по итогам закрытого семинара "Газпрома" и "Газпром экспорта".

При этом эксперты отмечают, что оценка в $295 является очень консервативной. На основе текущих форвардных цен показатель может составить $330 и выше.

Средняя экспортная цена 2021 года может быть и выше, если спотовые котировки окажутся на том же уровне до конца года, добавляют аналитики Wood&Co.

На 2022 год в "Газпроме" ожидают среднюю цену на уровне значительно выше $350 за тысячу кубометров, пишет Wood&Co. Там отмечают, что структура портфеля ценообразования экспортных поставок на данный момент такова: 50% продается по ценам "на день вперёд" и "на месяц вперёд", около 20% поставляется с привязкой к нефти (эта доля выросла в связи с ростом экспорта в Турцию). Остальное (около 30%) составляют форварды на 3-6-12-18 месяцев вперед.

Комментируя желание "Роснефти" получить доступ к газопроводу "Северный поток 2", представители "Газпрома" заявили, что эта компания предпринимает подобные попытки последние пять лет и что монополия располагает ресурсами газа для заполнения газопроводов в Европу.

Sova Capital приводит мнение предателей "Газпрома", что механизм ценообразования в Европе необходимо менять. Использование форвардных цен, таких как на месяц и день вперед, создает множество проблем - цены слишком быстро реагируют даже на незначительный дисбаланс рынка.

Теги: #оценка #россия #газпром #экспорт
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