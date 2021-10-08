Соучредитель "Новой пошты" ожидает старта полетов авиакомпании Supernova Airlines через 10-12 мес.

Первый полет авиакомпания Supernova Airlines совершит через 10-12 месяцев, что связано с регуляторными ограничениями, спрогнозировал соучредитель компании "Нова Пошта" Вячеслав Климов во время Киевского международного экономического форума.

"Думаю, что в течение года, из-за достаточно непростых регуляторных вещей, в течение 10-12 месяцев, мы совершим свой первый полет", - сказал Климов.

"Мы одна из ведущих компаний Украины по доставке из-за рубежа, и быстро развиваемся. Поскольку объемы постоянно растут, мы начали задумываться о том, что надо продлевать цепочку контроля нашей логистики, чтобы доставка была более качественной, на уровне доставки по Украине. Нам необходимо подтягивать до этого уровня доставку из-за рубежа. Мы успешно освоили наземную доставку из Европы с нашими партнерами, но мы должны были думать об авиаперевозке", - подчеркнул соучредитель компании.

Как сообщалось, группа компаний "Нова Пошта" запускает собственную авиакомпанию Supernova Airlines, она будет доставлять международные грузы, будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Нова Пошта Глобал".

Рейсы будут осуществляться из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".