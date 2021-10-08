Компании более 10 отраслей промышленности станут убыточными в ноябре из-за цены на газ - исследование ФРУ

Компании отраслей промышленности, где в себестоимости товаров, минимум, 7% занимает цена на газ, в ноябре при нынешних ценах за кубометр газа будут убыточными, а в ноябре-декабре ожидаются остановки предприятий и снижение мощностей, сообщил председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник.

"В августе по цене на газ произошел переломный момент, она достигла 14 тыс. грн за куб. В сентябре около 40% исследуемых отраслей были убыточными из-за высокой цены на газ, а в октябре убытки, как ожидается, покажут 60%. При нынешней цене на газ 100% исследуемых отраслей будут убыточными", – сказал Олейник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в кулуарах Киевского международного экономического форума.

Исследование касается отраслей экономики, в себестоимости товаров которых потребление газа на начало года было, как минимум, 7%. Это отрасли химической промышленности, производство керамики, стекла, ряд отраслей пищевой промышленности (сахарная, хлебопекарная, молочная и др.), всего более 10 отраслей, пояснил он.

"Более того, мы видим, что в ноябре-декабре предприятия декларируют, что будут останавливать производство или снижать мощности. Около 60% исследуемых предприятий заявили о таких планах", – добавил Дмитрий Олейник.

Остановки, в первую очередь, коснутся тех предприятий, где быструю остановку и запуск предусматривает технологический процесс, пояснил он.

Помимо этого, исследование ФРУ показало, что ожидаются значительные кассовые разрывы.

"Конечно, эти кассовые разрывы станут дополнительным риском, так что если правительство не облегчит удар на эти отрасли, то платежеспособность компаний упадет до кризисного уровня и они не смогут делать предоплату энергоресурсов", – указал глава Совета ФРУ.