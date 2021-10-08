Дорожники в Одесской области отремонтировали трассу Т-16-44 до границы с Молдовой

Дорожники в Одесской области завершили основные ремонтные работы на участке дороги Т-16-44 КПП "Лесное" - КПП "Малоярославец Первый" возле контрольно-пропускного пункта "Малоярославец Первый".

Как сообщила Служба автомобильных дорог в Одесской области на своей странице в Facebook, на участке была устроена новая многослойная дорожная одежда: 18 см основы с ЩПС с добавлением комплексного вяжущего, 10 см крупнозернистого асфальтобетона и финишный слой из 5 см мелкозернистого асфальтобетона.

"Осталось нанести осевую разметку, сейчас уже нанесена краевая и проведено точкование по осевой. Осталось установить дорожные знаки и барьерное ограждение. После чего можно уже этот участок сдавать в эксплуатацию", - отметил руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалка.

Он добавил, что важность этой дороги состоит в том, что она берет начало от КПП "Лесное" на границе с Республикой Молдова и через 65 км выходит на КПП "Малоярославец Первый".

"На сегодняшний день часть этой дороги пересекает территорию Молдовы, проходит по ней несколько километров и выходит снова на территорию Украины. То есть фактически связь с дорогой государственного значения отсутствует", - рассказал Рыбалка.

В данный момент капитальным и текущим средним ремонтом охвачены 45 км этой дороги. Кроме того, уже стартовали подготовительные работы по строительству участка данной трассы в обход Молдовы.

Дорога была восстановлена в рамках президентской программы "Большое строительство".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по программе "Большое строительство" в целом по Украине в 2021 году планируется отремонтировать и реконструировать 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных.