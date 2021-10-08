Минэнерго призывает бюджетные организации не заключить договоры на покупку газа для отопления по завышенным ценам

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал бюджетные организации не заключить договоры на покупку газа для отопления по завышенным ценам.

"Мы, безусловно, обеспечим ту цену (в соответствии с меморандумом - ИФ). Вопрос в том, чтобы все услышали, что не нужно идти на поводу в таких ситуациях", - сказал он в ходе часа вопросов в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, министерство получило множество сигналов о недобросовестных поставщиках газа, которые выходили на тендеры бюджетных организаций местного и районного уровней и выставляли завышенные цены на одном уровне.

"Мы на это отреагировали. Этот вопрос был сразу озвучен в Антимонопольный комитет, потому что это очевидные признаки заговора, и мы также пообщались с правоохранительными органами относительно этого", - отметил министр.

Как сообщалось, 30 сентября в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины 30 сентября центральная и местная власти Украины подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне. Меморандум также подписала НАК "Нафтогаз Украины".

Мэры Днепра и Львова Филатов и Андрей Садовой после подписания сообщили, что местные органы власти получили возможность покупать газ для отопления бюджетных учреждений в грядущем отопительном сезоне по цене 13,6 грн/куб. м (без НДС).