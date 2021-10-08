Экономика

10:27 08.10.2021

"Нафтогаз" призвал теплопроизводителей ускорить заключение мировых соглашений по погашению задолженности за газ

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"Нафтогаз" призвал теплопроизводителей ускорить заключение мировых соглашений по погашению задолженности за газ

НАК "Нафтогаз Украины" призвал теплопроизводителей ускорить работу по заключению мировых соглашений о погашении задолженности за газ для скорейшего разблокирования их счетов, своевременного начала отопительного сезона и устойчивого его прохождения, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

По ее данным, соответствующий алгоритм урегулирования задолженности правление "Нафтогаза" одобрило еще 7 сентября, а информация о возможности подписания мировых соглашений доведена тепловикам через Министерство развития громад и территорий Украины 10 сентября.

В то же время почти за месяц с соответствующими пакетами документов в компанию обратились всего 15 ТКЭ из потенциальных 60 предприятий-подписантов.

"Скорейшее заключение мировых соглашений с "Нафтогазом" крайне важно для снятия ареста со счетов предприятий-должников, своевременного их вхождения в отопительный сезон, стабильного тепло- и горячего водоснабжения населения", - подчеркивают в НАК.

Соответствующие соглашения с ТКЭ, основной долг которых достигает менее 10 млн грн, предусматривают его выплату равными частями в течение 60 месяцев. В свою очередь теплопроизводители с большим долгом смогут оплатить его равными частями в течение 72 месяцев.

Кроме того, предлагаемый компанией алгоритм урегулирования задолженности предусматривает отсрочку уплаты штрафных и финансовых санкций, которые в дальнейшем подлежат списанию в соответствии с порядком и способом, предусмотренными законом №1730.

В "Нафтогазе" напомнили: подписание мировых соглашений о погашении задолженности за газ является важной составляющей договоренностей, закрепленных меморандумом о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и поставок горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 годов, заключенным 30 сентября при участии Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины, "Нафтогаза", Ассоциации городов Украины, Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа также является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.

Теги: #нафтогаз #тепло #контракты
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