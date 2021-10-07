Экономика

17:09 07.10.2021

Украина не готовит решений по запрету экспорта газа - Минэнерго

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Украина не готовит решений по запрету экспорта газа - Минэнерго

Украина не готовит решений по запрету экспорта природного газа, сообщил и.о. главы директора нефтегазового комплекса министерства энергетики Николай Колесник.

"Хотелось бы заверить, что на сегодня таких проектов постановлений (о запрете экспорта - ИФ) нет и не готовится. Мы сейчас не считаем целесообразным принимать такие решения", - сказал он в рамках онлайн-форума Energy Club в четверг.

Говоря в целом об имеющихся ресурсах газа и его потреблении в стране, представитель Минэнерго обратил внимание, что при текущей рыночной конъюнктуре цен на газ крупные промышленные потребители стараются максимально снизить его потребление или даже приостановить производство, чтобы избежать нерентабельной работы.

"В результате мы видим, что группы потребителей, достаточно крупные, которые потребляют до 2 млрд куб. м (в год - ИФ), потенциально могут выбыть при таких ценах на газ и потребление будет сокращено", - отметил Колесник.

Как сообщалось, экспорт и реэкспорт газа из Украины за девять месяцев 2021 года составил 1,149 млрд куб. м, в т.ч. в сентябре – 0,264 млрд куб. м.

По данным АО "Укртрансгаз", на 1 октября 2021 года иностранные заказчики услуг хранили в украинских подземках в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд куб. м газа, компании-резиденты – 0,8 млрд куб. м из суммарных 18,7 млрд куб. м в ПХГ Украины.

В то же время за последние два года иностранные компании большую часть из хранимого ими объема газа в ПХГ Украины растаможивали и реализовывали на украинском рынке, а не реэкспортировали и возвращали на европейский рынок.

По данным энергорегулятора, Украина в 2020 году увеличила валовое потребление природного газа на 5,5% (на 1,55 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 29,84 млрд куб. м. В т.ч. использование природного газа бытовыми потребителями (населением) в 2020 году составило 8,17 млрд куб. м, что на 1,9% меньше, чем за 2019-й (8,33 млрд куб. м).

Теги: #газ #минэнерго #экспорт
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