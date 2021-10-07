Экономика

15:20 07.10.2021

Киевсовет увеличил уставной капитал КП "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн для стабильного прохождения отопительного сезона

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Киевсовет увеличил уставной капитал КП "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн для стабильного прохождения отопительного сезона

Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в столице и недопущения роста тарифов на тепло и горячую воду.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг, за решение в сессионном зале проголосовали 98 депутатов.

В КГГА отметили, что Киев полностью технически готов к старту отопительного сезона, но стремительный рост стоимости природного газа вызвало ряд критических проблем в вопросе теплоснабжения.

В сообщении напоминается, что 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов Украины и Палата местных властей Конгресса местных и региональных властей подписали соответствующий меморандум для урегулирования проблемных вопросов в сфере теплоснабжения и поставки горячей воды. Документ предусматривает комплекс мер по преодолению кризиса в сфере теплоснабжения.

В КП "Киевтеплоэнерго", согласно установленной законодательством процедуры, провели расчет экономически обоснованных тарифов стоимости тепловой энергии и тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, с учетом актуальных расходов и стоимости природного газа. Поскольку "Киевтеплоэнерго" до сих пор работает по тарифам, установленным еще в 2019 году. В КГГА отметили, что за этот период выросла стоимость природного газа, повысился тариф на услуги по распределению природного газа, повысилась цена электроэнергии, выросла стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ.

"Решение об увеличении уставного капитала теплоснабжающей компании "Киевтеплоэнерго" - это один из антикризисных шагов в интересах потребителей. Мы сможем обеспечить старт отопительного сезона и не допустить роста тарифов на тепло для населения", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Теги: #уставной_капитал #киевтеплоэнерго
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