Экономика

11:10 07.10.2021

Транзит газа через ГТС Украины за 9 мес. снизился на 17,2%

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Транзит газа через ГТС Украины за 9 мес. снизился на 17,2%

Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-сентябре 2021 года составил 32,7 млрд куб. м, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (39,5 млрд куб. м), свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

В частности, в западном направлении транзитом поставлено 29,999 млрд куб. м газа (Словакия – 20,314 млрд куб. м, Венгрия – 6,799 млрд куб. м, Польша – 2,886 млрд куб. м);, в южном – 2,666 млрд куб. м (Молдова – 2,272 млрд куб. м, Румыния – 0,394 млрд куб. м).

В т.ч. в сентябре транзит составил 3,257 млрд куб. м или 108,6 млн куб. м/сутки. В направлении Словакии он составил 1,989 млрд куб. м, Венгрии – 0,742 млрд куб.м, Польши – 0,332 млрд куб. м, Молдовы – 0,194 млрд куб. м.

"ОГТСУ предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют, что "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых", - отметил глава оператора Сергей Макогон.

По его словам, ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС, и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита.

"Однако отмечу: наша ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности вдвое превышают мощности "Северного потока 2" и могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС", - констатировал Макогон.

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м.

На украинском газотранспортном коридоре а 2021-2024 гг. действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.

Теги: #газ #транзит
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