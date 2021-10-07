Экономика

10:15 07.10.2021

Dragon Capital увеличил активы фондов под управлением до $800 млн

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Dragon Capital увеличил активы фондов под управлением до $800 млн

Инвестиционная компания Dragon Capital, одна из ведущих на украинском рынке, в настоящее время управляет фондами общей стоимостью активов около $800 млн по сравнению с примерно $700 млн на начало этого года, сообщил основатель и гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Продолжаем привлекать инвесторов в фонды, которые создаем. После EVF (Europe Virgin Fund – ИФ) мы создали DCNUF (Dragon Capital New Ukraine Fund) и еще три фонда для недвижимости. Везде у нас соинвесторы. Мы сами этими фондами управляем и вкладываем туда свои деньги", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Фиала уточнил, что доля средств Dragon Capital в каждом из указанных фондов – от 35% до 51% денег, что позволяет другим инвесторам намного более комфортно принимать решение о вложении средств.

Глава Dragon Capital также сообщил о планах компании оставаться частной. "IPO или привлечение инвестора именно в холдинг Dragon Capital не планируем. Продолжаем привлекать инвесторов в фонды, которые создаем", – отметил он, добавив, что Украина остается основным рынком для инвестирования.

По словам Фиалы, в условиях отсутствия в Украине верховенства права и неразвитого фондового рынка Dragon Capital больше фокусируется не на портфельных инвестициях, а на инвестициях, где она выступает мажоритарным акционером – и в private equity, и в real estate. "У нас существенно больше ресурсов, и физических, и денежных, сфокусировано именно на прямых инвестициях, а не на трейдинге и брокеридже", – констатировал инвестбанкир.

Комментируя последние сделки вне сектора недвижимости, в частности покупку у международной группы IDS Borjomi International производителя минеральной воды под ТМ "Трускавецкая" ООО "Аква-Эко", Фиала сообщил, что эта компания была выставлена на продажу и куплена после достаточно длительных переговоров. По его словам, компания еще с начала 2000-х следила за этим рынком, а в настоящее время имеет партнера с большим опытом в этой сфере, который пока еще не вошел в число акционеров "Аква-Эко".

"Это похоже на историю с банком (недавно Dragon Capital совместно с экс-главой Альфа-Банка Иваном Свитеком приобрел Юнекс-Банк - ИФ), когда есть синергия нас и профильного соинвестора, который в перспективе будет миноритарным акционером и соуправляющим партнером этого проекта", – пояснил глава инвесткомпании.

Он подтвердил, что Dragon Capital по-прежнему не планирует входить в активы в растениеводстве. "Если бы рынок был более либеральным, мы бы рассматривали вариант покупки сельхозземли и партнерства с фермерами. Они были бы заинтересованы привлечь нас как финансового инвестора. Мы купили бы землю и сдавали бы им на 20 лет в аренду. Но в том виде, в котором этот закон был принят, для нас он не очень привлекателен", – добавил Фиала.

Он также указал, что подумывает об инвестициях в недра, однако в этом секторе по-прежнему остается много рисков, связанных с госрегулированием. В связи с этим Фиала напомнил, что Dragon Capital по-прежнему привержена инвестициям в отрасли, "где есть меньше пересечения с госрегулированием и с чиновниками, где меньше рисков".

Он также сообщил, что у инвестиционно-банковского отдела компании сейчас много задач по M&A: сельское хозяйство, IT и другие отрасли, а также и по еврооблигациям. "Планируем в ближайшее время поучаствовать еще в одном размещении еврооблигаций. Планов и задач в этом направлении сейчас много", – отметил глава Dragon Capital.

Отвечая на вопрос о вероятности украинского IPO, пауза в которых длится уже более 10 лет, Фиала спрогнозировал, что такое первичное публичное предложение будет. "Но, скорее, это будет из сектора IT, электронной коммерции, с какой-то новой экономики. И это будет обязательно на внешнем рынке - в Лондоне, скорее всего", – сказал инвестбанкир.

Теги: #активы #dragon_capital
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