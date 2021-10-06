Экономика

19:02 06.10.2021

Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об определении критических хранилищ газа и магистральных трубопроводов

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Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об определении критических хранилищ газа и магистральных трубопроводов

Депутаты фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, Андрей Жупанин, а также глава энергокомитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус зарегистрировали законопроект об определении критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов его транспортировки.

Проект закона предусматривает внесение изменений в закон о нефти и газе (№2665-III в редакции от 27 мая 2021 года - ЭР), свидетельствуют данные на сайте парламента.

Согласно тексту законопроекта, размещенному на сайте Рады в среду, предлагается ввести понятие критического хранилища, означающего подземное хранилище, созданное в природной емкости, которое является объектом госсобственности и внесено Кабинетом министров в перечень критических хранилищ.

Законопроект предлагает также делить подземные хранилища на критические и некритические. К критическим относятся стратегически важные для экономики и национальной безопасности хранилища, нарушение функционирования которых может причинить вред важным национальным интересам. Их перечень может пересматриваться Кабмином в случае необходимости.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы указывают, что, с одной стороны, на сегодня отсутствует законодательно установленная возможность и правовой механизм, регламентирующий процедуру выведения из эксплуатации ПХГ, а с другой - необходимо обеспечить защиту критических хранилищ от выведения из эксплуатации.

По их мнению, с целью безаварийной эксплуатации ПХГ, обеспечения надежных поставок газа отечественным и иностранным потребителям предлагается внедрить концепцию критических/некритических хранилищ газа.

Кроме того, законопроект содержит положения, касающиеся особенностей эксплуатации газотранспортной системы Украины в условиях ограниченного транзита. С учетом того, что украинская ГТС, проектная мощность которой составляет 146 млрд куб. м, используется только на треть и очевидна тенденция к снижению объемов, возникает необходимость оптимизации ее мощностей в соответствии с реальными потребностями в услугах на транспортировку природного газа, считают народные депутаты.

Вместе с тем, по их мнению, выведение из эксплуатации определенных объектов ГТС может быть преждевременным с учетом современных тенденций к декарбонизации и возможных перспектив использования ГТС для транспортировки возобновляемых газов.

В связи с этим законопроектом также предлагается ввести понятие критического магистрального трубопровода и предусмотреть особенный режим эксплуатации магистральных трубопроводов. Этот режим означает проведение оператором ГТС ряда организационно-технических мероприятий по отключению с целью оптимизации затрат на содержание магистрального трубопровода его технологических трубопроводов и инженерных сетей с сохранением соответствующего магистрального трубопровода, не привлекающегося к транспортировке природного газа.

Законопроект предусматривает разработку Кабинетом министров подзаконных нормативных актов, необходимых для его реализации, в двухмесячный срок после вступления закона в силу.

Теги: #нафтогаз #энергетика
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