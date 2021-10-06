Экономика

19:00 06.10.2021

НБУ направил запрос в набсовет Укрэксимбанка для получения информации о нападении на журналистов "Схем"

3 мин читать
НБУ направил запрос в набсовет Укрэксимбанка для получения информации о нападении на журналистов "Схем"

Национальный банк Украины (НБУ) направил запрос в наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка (Киев) для получения информации о нападении на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка, сообщила пресс-служба НБУ агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Мы направили запрос в набсовет банка для получения информации о случае со съемочной группой программы "Схемы" и внимательно отслеживаем развитие событий вокруг Укрэксимбанка. (...) Подобный подход в коммуникациях с журналистами недопустим", – говорится в сообщении.

Указывается, что регулятор будет действовать в соответствии со своим мандатом.

"По результатам анализа всей имеющейся информации и объяснений Укрэксимбанка, а также ориентируясь на результаты расследований правоохранительных органов, регулятор готов принимать дальнейшие решения по сложившейся ситуации", – отметила пресс-служба.

НБУ подчеркнул, что в соответствии с пунктом 28 положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах, набсовет банка несет полную ответственность за создание комплексной, адекватной и эффективной системы управления рисками, которым подвергается банк в своей деятельности.

"Для обеспечения надлежащего управления рисками совет банка должен определять и контролировать соблюдение корпоративных ценностей банка, которые основываются на осуществлении бизнеса на законных и этических принципах и постоянно поддерживать высокую культуру управления рисками", – указал НБУ. 

Отмечается, что Национальный банк может рассматривать вопрос о соответствии руководителя банка определенным законодательством Украины требованиям после получения информации, которая может свидетельствовать об отсутствии у лица безупречной деловой репутации.

Как сообщило ранее Радио "Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой наблюдательного совета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Независимыми членами набсовета также являются Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,350 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #нбу #запрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 06.10.2021
Прокуратура согласовала подозрение двум чиновникам Укрэксимбанка

Прокуратура согласовала подозрение двум чиновникам Укрэксимбанка

17:13 06.10.2021
Врио главы правления Укрэксимбанка Ермаков отстранил глав департаментов банковской безопасности и информационной политики

Врио главы правления Укрэксимбанка Ермаков отстранил глав департаментов банковской безопасности и информационной политики

15:03 06.10.2021
Прокуратура Киева подготовила подозрения двум работникам Укрэксимбанка

Прокуратура Киева подготовила подозрения двум работникам Укрэксимбанка

11:29 06.10.2021
Венедиктова об инциденте у главы правления Укрэксимбанка: не будем покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками госбанка, ответственность неизбежна

Венедиктова об инциденте у главы правления Укрэксимбанка: не будем покрывать безумие, продемонстрированное сотрудниками госбанка, ответственность неизбежна

10:35 06.10.2021
Глава правления Укрэксимбанка написал заявление о сложении полномочий на период расследования

Глава правления Укрэксимбанка написал заявление о сложении полномочий на период расследования

10:30 06.10.2021
Полиция уже привлекла к материалам расследования видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка – глава МВД

Полиция уже привлекла к материалам расследования видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка – глава МВД

09:19 06.10.2021
В Офисе президента считают логичным отстранение главы правления "Укрэксимбанка" на период расследования

В Офисе президента считают логичным отстранение главы правления "Укрэксимбанка" на период расследования

22:51 05.10.2021
Набсовет "Укрэксимбанка" начал проверку обстоятельств конфликта главы правления с журналистами

Набсовет "Укрэксимбанка" начал проверку обстоятельств конфликта главы правления с журналистами

14:56 05.10.2021
Министр финансов считает недопустимым конфликт "Укрэксимбанка" с журналистами и призвал к справедливому его разрешению

Министр финансов считает недопустимым конфликт "Укрэксимбанка" с журналистами и призвал к справедливому его разрешению

14:30 05.10.2021
Журналистов "Схем" пригласили на допрос как потерпевших в инциденте в Укрэксимбанке

Журналистов "Схем" пригласили на допрос как потерпевших в инциденте в Укрэксимбанке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава правления Укрэксимбанка написал заявление о сложении полномочий на период расследования

Газ в Европе преодолел отметку в полторы тысячи долларов США за тысячу кубов

Рада одобрила спецпроцедуру рассмотрения "ресурсного" законопроекта №5600

Укрэксимбанк обвинил журналистов "Схем" в провокации и попытке завладеть банковской тайной

Украина не планирует переговоры с РФ по прямой закупке газа – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об определении критических хранилищ газа и магистральных трубопроводов

Торговля за валюту повысит ликвидность иностранных ЦБ на украинских биржах – гендиректор Dragon Capital

Предельная численность сотрудников БЭБ составит 4 тыс. - Кабмин

Юнекс-Банк будет развиваться как отдельный бизнес – глава Dragon Capital

Глава Dragon Capital сомневается в успехе биржевого проекта NEXT-UA из-за негативных примеров госкомпаний

Украина просит поддержки стран НАТО в сохранении 45 млрд куб. м транзита – ОГТСУ

ЕС изучает возможности помощи жителям и малому бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию

"Нафтогаз" и "Укргазвыдобування" получили задачу нарастить добычу газа – премьер

Актуализации требует 50% градостроительной документации - замминистра Минрегиона

Главные тренды в мукомольной отрасли – неравномерное качество зерна и укрепление гривни – глава профильной ассоциации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА