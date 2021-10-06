НБУ направил запрос в набсовет Укрэксимбанка для получения информации о нападении на журналистов "Схем"

Национальный банк Украины (НБУ) направил запрос в наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка (Киев) для получения информации о нападении на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка, сообщила пресс-служба НБУ агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Мы направили запрос в набсовет банка для получения информации о случае со съемочной группой программы "Схемы" и внимательно отслеживаем развитие событий вокруг Укрэксимбанка. (...) Подобный подход в коммуникациях с журналистами недопустим", – говорится в сообщении.

Указывается, что регулятор будет действовать в соответствии со своим мандатом.

"По результатам анализа всей имеющейся информации и объяснений Укрэксимбанка, а также ориентируясь на результаты расследований правоохранительных органов, регулятор готов принимать дальнейшие решения по сложившейся ситуации", – отметила пресс-служба.

НБУ подчеркнул, что в соответствии с пунктом 28 положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах, набсовет банка несет полную ответственность за создание комплексной, адекватной и эффективной системы управления рисками, которым подвергается банк в своей деятельности.

"Для обеспечения надлежащего управления рисками совет банка должен определять и контролировать соблюдение корпоративных ценностей банка, которые основываются на осуществлении бизнеса на законных и этических принципах и постоянно поддерживать высокую культуру управления рисками", – указал НБУ.

Отмечается, что Национальный банк может рассматривать вопрос о соответствии руководителя банка определенным законодательством Украины требованиям после получения информации, которая может свидетельствовать об отсутствии у лица безупречной деловой репутации.

Как сообщило ранее Радио "Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой наблюдательного совета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Независимыми членами набсовета также являются Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,350 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.