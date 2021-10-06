Торговля за валюту повысит ликвидность иностранных ЦБ на украинских биржах – гендиректор Dragon Capital

Ликвидность иностранных ценных бумаг на украинских биржах при действующем валютном регулировании не будет большой, розничные клиенты большинство средств на их покупку будут по-прежнему направлять через зарубежных он-лайн брокеров, считает основатель и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Улучшить ликвидность акций иностранных компаний на украинских биржах могла бы валютная либерализация… Когда НБУ разрешит инвесторам торговать на украинских биржах иностранными акциями за валюту, это уберет валютные риски, а инвестиционные компании смогут обеспечивать лучшую ликвидность", – сказал Фиала в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, такие инструменты будут более привлекательными для розничных клиентов, которым не надо будет выводить валюту для торговли за рубеж.

Фиала уточнил, что Dragon Capital также оказывает услуги украинским клиентам по торговле иностранными ценными бумагами в рамках EUR200 тыс. в год (установленный Нацбанком лимит – ИФ) через счет в Dragon Capital Cyprus Limited. Через эту компанию мы можем предоставлять украинцам услуги по торговле иностранными ценными бумагами".

Он добавил, что "в процессе" также находится планы улучшения и расширения услуг торговли ценными бумагами через он-лайн или мобильные приложения.

Комментируя вывод Dragon Capital на украинский рынок еврооблигаций "Укрзализныци" и "Укравтодора", ко-лид-менеджером которых выступала инвесткомпания, Фиала сообщил, что некоторые инвесторы хотели приобрести эти еврооблигации для своей стратегии buy and hold: когда люди покупают и годами получают купоны, без какой-то активной торговли.

Оценивая инвестиции компании в инфраструктуру, в частности, в "Украинскую биржу", глава Dragon Capital с удовлетворением отметил, что они были небольшими. Фиала констатировал, что компания больше фокусируется не на портфельных инвестициях, а на инвестиции, где она выступает мажоритарным акционером – и в private equity, и в real estate. "У нас существенно больше ресурсов и физических, и денежных сфокусировано именно на прямых инвестициях, а не на трейдинге и брокеридже", – сказал он.

В то же время глава Фиала отметил, что "каким бы он маленьким ни был", внутренний фондовый рынок Украины существует. "И есть надежда, что раньше или позже он возродится. Но для этого нужно верховенство права", – подчеркнул инвестбанкир.

По его словам, компания торгует украинскими бумагами, которые в листинге в Варшаве и в Лондоне, и украинскими еврооблигациями.