Экономика

15:45 06.10.2021

Украина просит поддержки стран НАТО в сохранении 45 млрд куб. м транзита – ОГТСУ

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Украина просит поддержки стран НАТО в сохранении 45 млрд куб. м транзита – ОГТСУ

Гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 млрд куб. м в год является одним из важных моментов, чтобы не позволить России применять оружие против Украины или Европы, заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в среду.

"Энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона - именно эту идею я объяснял партнерам Украины на заседании Политического комитета альянса по энергетической безопасности", – написал он в Facebook после заседании Политического комитета НАТО по энергетической безопасности и двусторонних встреч с представителями стран-членов альянса в Брюсселе.

Другими важными шагами Макогон назвал отсутствие каких-либо исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для "Северного потока-2" и соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности - без искусственного создания "узких мест" и без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием.

Глава ОГТСУ подчеркнул, что Украина никогда не была единственной мишенью в многолетней гибридной войне России "Последствия действий "Газпрома" уже ощутили на себе и страны НАТО. Основные цели агрессора - ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и подорвать основы трансатлантического союза", – считает он.

Макогон сообщил, что несмотря на газовый кризис в Европе и рост цены до рекордно высоких $1900 за 1000 куб. м в настоящее время "Газпром" транспортирует через ГТС Украины даже меньше законтрактованных объемов (меньше 109 млн куб. м в сутки), тогда как Украина предлагает дополнительные мощности в 80 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Недавнее соглашение "Газпрома" с Венгрией, после которого транзит российского газа через Украину в эту страну был прекращен, несмотря на забронированные на год вперед мощности, показал, что "Газпром" готов нести такие потери. В то же время снижение транзита, которое не будет противоречить контракту при условии продолжения оплаты мощностей, создает серьезные технические проблемы для украинской стороны.

Теги: #транзит #нато #огтсу
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