Упреки в "недоперевыполнении" плана таможенных поступлений носят скорее политический характер - глава Гостаможни

Перевыполнение плана таможенных поступлений в государственный бюджет происходит за счет комплекса организационных мероприятий, а не благодаря росту импорта, пояснил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин, комментируя заявления об отсутствии корреляции между перевыполнением плана в госбюджет и ростом импорта.

"Индикативный показатель за январь-август 2021 составляет 271 млрд грн. Фактически перечислено в бюджет 291 млрд грн, индикатив выполнен на 107%, перевыполнение – 19 млрд грн... Между тем, темпы роста импорта по весу (в тоннах) составили 10%, а по стоимости (в долларах) – 31% (с $30,4 млн до $39,8 млн)", – сказал Рябикин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"И с этими показателями вполне коррелируют темпы роста таможенных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в долларах США – на 30% (с $8,134 млрд до $10,543 млрд)", – добавил он.

"Поэтому эти упреки в "недоперевыполнении" плана таможенных платежей в бюджет не являются корректными и носят скорее политический характер", – заключил глава Гостаможни.

Он подчеркнул, что выросли показатели всех без исключения видов таможенных платежей: и ввозной и вывозной пошлины, и акциза, и НДС, и других платежей.

"И, как показывают цифры, перевыполнение индикативных показателей (кстати, нам их ежемесячно повышали на несколько миллиардов) на 7% стало результатом не роста количества импорта, а качества работы таможни и таможенников", – добавил Павел Рябикин.

Речь идет не столько о росте объемов импорта товаров, сколько, в первую очередь, о комплексе организационных мероприятий, пояснил он.

"Это обеспечение кадрового отбора и переход на контрактную форму работы, начало функционирования Гостаможслужбы в формате единого юридического лица, повышение качества выполнения таможенных формальностей и осуществления таможенного оформления, а также имплементация национального законодательства к нормам Таможенного кодекса ЕС и международных таможенных конвенций. И конечно, противодействие таможенным правонарушениям и борьба с контрабандой", – отметил Рябикин.

Ранее народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что перевыполнение плана денежных поступлений от таможенных органов никак не соотносится с объемами импорта потребительских товаров и общего импорта.

"Это свидетельство того, что контрабанда есть. Можем выехать в какой-то торговый центр, и легко найдем контрабанду", – заявил Железняк в одном из интервью.