Экономика

11:22 06.10.2021

Нардепы подали более 600 поправок к законопроекту с изменениями в госбюджет-2021 - глава профильного комитета

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Нардепы подали более 600 поправок к законопроекту с изменениями в госбюджет-2021 - глава профильного комитета

Народные депутаты подали более 600 поправок ко второму чтению законопроекта №6052 с изменениями в государственный бюджет на текущий год.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, добавив, что комитет приступит к рассмотрению поправок в среду.

Как сообщалось, законопроект №6052 Верховная Рада приняла в первом чтении 23 сентября, поддержав сокращенные сроки подготовки ко второму. Депутатский законопроект предлагает за счет дополнительных доходов внести изменения в расходную часть бюджета и увеличить ее на 39,41 млрд грн - до 1,384 трлн грн. В частности, депутаты предлагают увеличить расходы на субсидии на 12 млрд грн - до 47,295 млрд грн. При этом законопроект предусматривает выделение дополнительных 15 млрд грн "Укравтодору", увеличив расходы на его работу до 66,383 млрд грн в 2021 году. Также предлагается выделить дополнительные 2,08 млрд грн на Министерство здравоохранения. При этом на 2,5 млрд грн, до 8,5 млрд грн предлагается увеличить субвенцию местным бюджетам на социально-экономическое развитие.

Теги: #изменения #аристов #госбюджет
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