Экономика

10:40 06.10.2021

КШЭ анонсировала создание бизнес-школы во главе с Миловановым

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КШЭ анонсировала создание бизнес-школы во главе с Миловановым

Президент Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) Тимофей Милованов анонсировал создание бизнес-школы.

"KSE создает бизнес-школу. На базе департамента бизнес-образования. Главой бизнес-школы буду я", – написал Милованов в Facebook.

Он добавил, что для нее избран исследовательский формат.

"То есть преподаватели и аналитики будут создавать знания о бизнесе, которые применяются и преподаются. Все другие бизнес-школы в Украине – преподавательские. Они передают знания, созданные другими, как правило, не в Украине, но иногда добавляют свой опыт и кейсы", – пояснил Милованов.

Теги: #кшэ #школа #милованов
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