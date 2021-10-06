КШЭ анонсировала создание бизнес-школы во главе с Миловановым

Президент Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) Тимофей Милованов анонсировал создание бизнес-школы.

"KSE создает бизнес-школу. На базе департамента бизнес-образования. Главой бизнес-школы буду я", – написал Милованов в Facebook.

Он добавил, что для нее избран исследовательский формат.

"То есть преподаватели и аналитики будут создавать знания о бизнесе, которые применяются и преподаются. Все другие бизнес-школы в Украине – преподавательские. Они передают знания, созданные другими, как правило, не в Украине, но иногда добавляют свой опыт и кейсы", – пояснил Милованов.