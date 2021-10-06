Предоставление Гостаможне статуса правоохранительного органа и права на оперативно-розыскную деятельность улучшит ее эффективность - Рябикин

Предоставление Государственной таможенной службе статуса правоохранительного органа и права на оперативно-розыскную деятельность является одним из резервов для дальнейшего улучшения таможенных платежей, считает глава Гостаможни Павел Рябикин.

"Для повышения количества платежей необходимы, прежде всего, качественные изменения в работе таможни. К основным резервам следует отнести, в первую очередь, мероприятия по автоматизации процедур таможенного контроля и таможенного оформления, использование для идентификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, сканеров, "Раписканов", весовых комплексов, современных технических средств таможенного контроля", – сказал Рябикин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Еще один резерв – предоставление Гостаможслужбе статуса правоохранительного органа, права на оперативно-розыскную деятельность и досудебное следствие, а также цифровизация процессов таможенного оформления, разработка современных информационных продуктов и их эффективное применение", – добавил он.

При этом качественного улучшения работы таможенников можно достичь только через материальное стимулирование, полагает Павел Рябикин.

"Поэтому среди главных приоритетов руководства Гостаможслужбы - формирование специального фонда Госбюджета и увеличение на этой основе вознаграждения за труд", – подчеркнул он.