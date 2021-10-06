Экономика

09:32 06.10.2021

Газ в Европе преодолел отметку в полторы тысячи долларов США за тысячу кубов

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Газ в Европе преодолел отметку в полторы тысячи долларов США за тысячу кубов

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Теги: #газ #европа #цена
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