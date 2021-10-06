Экономика

09:29 06.10.2021

Напряженность в Северной Африке может привести к сокращению поставок газа в Испанию

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Напряженность в Северной Африке может привести к сокращению поставок газа в Испанию

Политическая напряженность в Северной Африке может привести к сокращению поставок природного газа в Испанию этой зимой, что грозит усилением давления на стоимость электроэнергии в остальной Европе, пишет Financial Times.

Алжир планирует 30 октября прекратить поставку трубопроводного газа в Марокко, Испанию и Португалию. Это ещё одно звено затянувшегося политического конфликта между Алжиром и Марокко, который начался с обретением первой страной независимости от Франции в 1962 году. Этим летом отношения между государствами еще больше обострились, когда Алжир обвинил Марокко в причастности к возникновению нескольких серьезных лесных пожаров на его территории, отмечается в статье.

Алжирский газ поступает в Италию по трубопроводу, который был построен в 1996-1997 годах и сначала идет по территории Марокко, а затем под водой. В Испанию напрямую идет другой подводный газопровод, эксплуатация которого началась в 2011 году.

После остановки работы трубопровода в Марокко вынуждены будут полностью отказаться от алжирского газа при том, что энергетический сектор уже рассчитывал на эти поставки. В стране есть угольные электростанции. Кроме того, Марокко может переключиться на другие импортные источники ископаемого топлива для газовых электростанций.

Теги: #испания #газ #северная_африка
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