Экономика

15:52 05.10.2021

Завершился ремонт дороги Старобельск-Новоайдар в Луганской области – "Укравтодор"

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В Луганской области на дороге Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк завершился ремонт 40-километрового участка от Старобельска до Новоайдара, сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook.

"В этом году дорожники завершили ремонтные работы, в частности устроили финишный слой асфальтобетонного покрытия. В сентябре на отремонтированном маршруте дорожники установили дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесли дорожную разметку, устроили тротуары и наружное освещение в населенных пунктах, через которые проходит трасса", - говорится в сообщении.

Маршрут от Старобельска до Новоайдара проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниково, Новоайдар.

На выезде из Старобельска подготовлена площадка для установки передвижного габаритно-весового комплекса.

Ремонтные работы на дороге Н-21 по маршруту Старобельск - Новоайдар были начаты в 2020 году в рамках президентской программы "Большое строительство".

По плану "Укравтодора" в 2021 году в Луганской области планируется отремонтировать 241 км дорог государственного значения.

По программе "Большое строительство" в целом по Украине в 2021 году планируется отремонтировать и реконструировать 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. километров местных.

 

Теги: #большое_строительство #укравтодор
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