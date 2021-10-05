Николаевский ТРЗ и компания Liebherr будут совместно модернизировать ж/д локомотивы в Украине

Николаевский тепловозоремонтный завод (НТРЗ) достиг соглашения с ведущей машиностроительной компанией Liebherr о долгосрочном сотрудничестве, предполагающем установку дизельных двигателей на эксплуатируемые в Украине локомотивы, а также проведение ряда работ на железнодорожном транспорте, сообщил НТРЗ на официальной странице в Facebook.

Соответствующие договоренности достигнуты в ходе посещения руководством завода производственной базы Liebherr во Франции и Швейцарии.

"Liebherr - это ведущая компания в мире в отрасли машиностроения, и для них было важно найти в Украине надежного партнера в сфере модернизации локомотивов. НТРЗ не первый год имплементирует самые современные технологии в этом направлении, так что нашему заводу было предложено стать таким партнером", - цитируется в сообщении учредитель предприятия Евгений Симченко.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НТРЗ, основными преимуществами, позволившим Liebherr сделать выбор в пользу предприятия, стали имеющийся опыт в модернизации тепловозов в Украине и наличие высококвалифицированных рабочих.

"НТРЗ модернизировал более 40 тепловозов с установкой различных дизелей, таких как Cummins, АВС, Сaterpillar. Также большую роль сыграло то, что у нас есть собственное конструкторское бюро, которое разрабатывает все проекты по модернизации", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, доля модернизации локомотивов в общем обороте компании постепенно возрастает, и в текущем году составляет около 70%.

"В Украине парк локомотивов модернизируют только промышленные предприятия ("ArcelorMittal Кривой Рог", Ferrexpo, "Метинвест"). "Укрзализныця" пока не приняла решение, пойдет ли она по пути модернизации, эффективность которой показывает мировая практика, или заново будет изобретать "велосипед", - отметили в пресс-службе.

В то же время, подчеркнули в компании, модернизация становится все более актуальной с учетом старения техники, интенсивного износа основных узлов, которые нуждаются в замене.

"Поскольку большинство локомотивов разработаны и построены еще при СССР, сейчас они морально и технически устарели. Кроме того, основные комплектующие российского производства. Поэтому мы считаем, что сегодня в украинских реалиях единственно правильным и эффективным является модернизация локомотивов с установкой современных систем и узлов, которые применяются во всем мире", - отмечают на НТРЗ.

Соглашение с Liebherr также предусматривает софинансирование проектов в Украине, однако на предприятии не раскрывают подробностей, ссылаясь на конфиденциальность.

ООО "НТРЗ" основано в 2010 году, специализируется на проведении технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов тепловозов серии ТГМ-4, ТГМ-6, ТЭМ-2, ТЭМ-7 ЧМЭ-3, М 62, 2ТЭ 116, а также тяговых агрегатов (промышленных электровозов) серии ОПЭ-1А, ОПЭ-1АМ, ПЭ-2У.

В числе партнеров завода – "ArcelorMittal Кривой Рог", Ferrexpo, "Метинвест", "Грузинские железные дороги", "Азербайджанские желдороги", "Запорожсталь", "Южкокс", "Антонов", МСП "Ника-Тера".

Выручка предприятия в 2020 году сократилась в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом – до 128,1 млн грн, чистая прибыль составила 0,52 млн грн против 1,3 млн грн годом ранее.

Согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, 100% уставного капитала владеет Евгений Симченко, а основателем был его отец Вячеслав Симченко.

Основанная в 1949 году семейная компания Liebherr в настоящее время имеет 13 производственных направлений (в том числе холодильная и морозильная техника, строительная, горонодобывающая, перевалочная техника, портовое оборудование, ветроэнергетика). В нее входит более 140 предприятий во всем мире, штат работников насчитывает около 48 тыс. человек. Управляют компанией члены семьи Liebherr.