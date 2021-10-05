Экономика

12:41 05.10.2021

Рада одобрила спецпроцедуру рассмотрения "ресурсного" законопроекта №5600

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Рада одобрила спецпроцедуру рассмотрения "ресурсного" законопроекта №5600

Верховная Рада одобрила спецпроцедуру рассмотрения законопроекта №5600 "О сбалансированности бюджетных поступлений", так называемого "ресурсного" законопроекта, во втором чтении: "за" проголосовали 254 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как передает корреспондент агентства "Интенрфакс-Украина", из правящей фракции "Слуг народа" спецпроцедуру поддержали 220 депутатов, группы "За майбутнє" – 14 и группы Довира" – 16.

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что в соответствии с регламентом Верховной Рады, депутатские фракции, депутатские группы и внефракционные депутаты должны в двухдневный срок прислать письма о рассмотрении их предложений и правок в профильный комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики.

"Далее все обрабатывается, сводится новая таблица, и законопроект №5600 будет, скорее всего, рассматриваться на следующей пленарной неделе", - сказал Разумков после голосования.

Замглавы комитета Ярослав Железняк призывал с трибуны в оставшееся до окончательно голосования время исправить оставшиеся в документе ошибки.

Теги: #ресурсный_законопроект #рада
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