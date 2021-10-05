Украина рассчитывает завершить политические переговоры по заключению промышленного безвиза в 2022г - вице-премьер Стефанишина

Украина рассчитывает завершить политические переговоры по заключению соглашения АССА с Евросоюзом, так называемого "промышленного безвиза", в 2022 году, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"К сожалению, я не могу подтвердить, что мы в этом году подпишем соглашение. Но мы точно завершим все технические процедуры", - сказала она на пресс-брифинге в кулуарах дискуссии "Торговые войны: искусство защиты", организованной юрфирмой "Ильяшев и партнеры" во вторник.

"Мы видим, что ЕС настроен более оптимистично, чем раньше. Поэтому мы надеемся, что в течение следующего года удастся провести все политические переговоры с тем, чтобы соглашение было подписано", - сказала Стефанишина, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в июне заявлял, что ожидает заключение соглашения АСАА с ЕС до конца 2021 года.