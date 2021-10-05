FM Logistic Ukraine развивает направление урбанлогистики, сообщил генеральный директор FM Logistic Ukraine Себастьян Ларделье в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В феврале этого года мы выделили направление урбанлогистики. У нас несколько клиентов, мы уже осуществляем несколько сотен доставок в неделю", - сказал он.

По словам Ларделье, этот сектор в Украине пока не очень значительный, однако стремительно развивается в мире. "В Испании, к примеру, это (урбанлогистика - ИФ) уже 50% нашего бизнеса", - сказал он.

Урбанлогистика – это все, связанное с последней милей, адресная доставка к двери конкретного бизнеса, магазина, ресторана, офиса, а также городские склады, dark store и другие форматы, приближенные к конечному потребителю.

Ларделье также сообщил, что компания ведет переговоры по участию в проектах dark store.

"Такие переговоры ведутся с нашими клиентами. Но когда они дойдут до реализации сказать не могу сказать", - сказал он.

При этом он отметил стремительный рост е-коммерс.

"С интернет-торговлей связано около 20% поставок в целом по Европе, при этом за прошлый год 60% новых контрактов связаны с е-коммерс. В Украине приблизительно те же цифры", - сообщил Ларделье.

Кроме того, по его словам, за последние полтора года многие клиенты FM Logistic Ukraine ускорили реализацию своих омниканальных проектов.

"То, что планировалось через пять лет, сделали за полгода. Сейчас все клиенты-ритейлеры в той или иной степени омниканальные, некоторые производители еще нет, это зависит от типа продукции", - сказал Ларделье.

Работающая с 1996 года FM Logistic Ukraine входит в Топ-5 крупнейших операторов логистического рынка Украины. Является частью международной группы компаний FM Logistic.

FM Logistic Украина предоставляет услуги логистического оператора, включая складские операции, логистику электронной коммерции, копакинг, таможенное оформление, внутренние и международные перевозки, перевозки по городу, а также управление всей цепочкой поставок.

На сегодня штат FM Logistic Украины насчитывает 900 сотрудников.

Семейный бизнес FM Logistic основан в 1967 году во французском регионе Лотарингия. Компании принадлежит 180 складов общей площадью 4 млн. кв. м в 14 странах мира.