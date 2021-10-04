Экономика

18:11 04.10.2021

"Нафтогаз Украины" перезаключил договоры с поставщиками газа населению в рамках Балансирующей группы и планирует переход на биржевую торговлю с мая-2022

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"Нафтогаз Украины" перезаключил договоры с поставщиками газа населению в рамках Балансирующей группы и планирует переход на биржевую торговлю с мая-2022

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября начал поставлять газ компаниям для последующей его продажи населению на новой договорной базе – Балансирующей группы, отказавшись, в частности, от договора с компаний "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа, сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.

"Преимущества нового подхода - Балансирующей группы: европейский инструмент, рыночный сам по себе; безопасность поставок - достаточно газа для населения; невозможность перепродажи; одинаковые условия – честная конкуренция, прозрачная маржа поставщиков для антимонопольного регулирования, для общин и политиков", – написал он на своей странице в сети Facebook.

В Ассоциации поставщиков энергоресурсов агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что у всех ее членов, поставляющих газ населению, подписан контракт с "Нафтогазом" на закупку ресурса.

Витренко пояснил, что в Балансирующую группу входят поставщики газа бытовым потребителям (населению), а за отбор газа для них несет ответственность перед Оператором газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) "Нафтогаз". "У "Нафтогаза" договоры, по которым мы продаем поставщикам те объемы, которые отбирают их бытовые потребители", – пояснил глава правления НАК.

Он подчеркнул, что цена газа для всех компаний в рамках Балансирующей группы установлена на уровне цены, которая была установлена "Нафтогазом" для компании "Йе Энергия" предыдущим руководством НАК во главе с Андреем Коболевым – 7,42 грн. Витренко пояснил, что для ряда компаний это означает снижение цены, однако назвал его справедливым.

Глава правления "Нафтогаза" особо отметил запрет на перепродажу газа промышленным потребителям в новых контрактах, которая при нынешних рыночных ценах на газ около 30 грн позволяла получать прибыль без риска.

В то же время он признал, что существует еще ряд проблем в этой сфере: риск "мертвых душ", проблемы с начислениями (аллокации) из-за отсутствия онлайн счетчиков, недобросовестность как потребителей, так и облгазов. "Эти проблемы не новые, и их решения сейчас должно стать одним из приоритетов", – заявил Витренко.

Он отметил, что новые контракты действуют до мая. "Согласно плану, потом все перейдут на биржевую торговлю. Замечу, что это требует централизованного клиринга и ликвидности годовых контрактов, без чего такой переход будет лишь имитацией. Ну и нужно обеспечить полную интеграцию данных и диджитализацию процессов в треугольнике "платежка - адресная помощь - платежеспособность потребителей", – написал глава правления "Нафтогаза".

Комментируя финансовую устойчивость новой модели, он пояснил, что "портфель собственной добычи и поставок именно для нужд населения (через поставщиков и ТКЭ) является относительно сбалансированным", что и позволяет заключать контракты с годовой фиксированной ценой.

Среди других инициатив, на которыми работает "Нафтогаз", Витренко выделил введение месячных счетов на базе годового профиля с пересчетом раз в год; переход на одну платежку; единый тариф на распределение для потребителей с последующим перераспределением между операторами; стимулирующие тарифы, которые отражают только расходы "эффективного оператора"; плату за пользование сетями без повышения тарифов; аллокационные соглашения; принцип нейтральности балансировки. "И главное – стимулы и возможности для повышения уровня энергоэффективности", – завершил свой пост глава правления НАК.

Теги: #нафтогаз #договор
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