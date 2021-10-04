Экономика

14:44 04.10.2021

"Автострада" завершит строительство Дарницкого моста в Киеве за 1,15 млрд грн

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"Автострада" завершит строительство Дарницкого моста в Киеве за 1,15 млрд грн

Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" (УЗ) подписал контракт на 1,15 млрд грн с компанией "Автострада" на проведение строительных работ на железнодорожно-автомобильном мосту через Днепр в Киеве, сообщило Министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook в понедельник.

В ведомстве отмечают, что данный мост более десяти лет находится в недостроенном состоянии. В частности, недостроены автомобильные съезды на левом берегу Днепра. На Правом берегу авторазвязка выходит на Надднепрянское шоссе - там готовность 100%.

"Отсутствие всего комплекса развязок и освещения стали причиной того, что транспорт не может использовать Дарницкий мост, как это предусмотрено проектом. В результате возникает дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты - Южный и Мост им. Патона - значительно перегружены, тогда как Дарницкий имеет существенное резерв пропускной способности. Причем этот мостовой переход имеет шесть полос движения, по три в каждом направлении. Его пропускная способность - 35 тыс. автомобилей в сутки", - подчеркнули в министерстве.

По его данным, к настоящему времени на съезде на Днепровскую набережную выполнены все необходимые подготовительные работы: сведено 16 опор из 21, смонтирована треть всех металлоконструкций прогоночных строений.

"Большое строительство в 2020 году началось с борьбы с долгостроями. Всего за один год мы разморозили строительство на десятках объектов по всей стране, часть которых уже открыта. К сожалению, Киев с очень медленными темпами развития транспортной и социальной инфраструктуры выбивается из общенациональных трендов. Верю, что завершение Дарницкого моста, Киевской обходной дороги и Kyiv City Express вернут в столицу масштабные проекты", - цитируется министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Теги: #дарницкий_мост #автострада
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