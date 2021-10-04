В Кремле оперативно отреагировали на предложение сопредседателя фракции ОПЗЖ Бойко вернуться к прямым поставкам газа Украине

"Газпром" никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос переговоров и экономической целесообразности для компании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Газпром" никогда не отрицал такую возможность. "Газпром" - надёжный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Это всё вопрос переговоров и собственно экономической целесообразности для компании", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос о том, что в Киеве стали звучать предложения вернуться к переговорам с "Газпромом", чтобы получать газ напрямую из России, и готова ли Россия рассмотреть такую возможность.

Предложение вернуться к прямым поставкам газа из РФ озвучил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко на заседании согласительного совета депутатских фракций в Верховной Раде в понедельник.

"Я считаю, что мы должны вернуться к прямым контрактам с российским "Газпромом" так, как это сделала Венгрия", - сказал он.