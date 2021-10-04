Экономика

11:46 04.10.2021

Украина приостановила закачку газа в ПХГ

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Украина приостановила закачку газа в ПХГ

Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ), свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Так, если 1 октября закачка в "подземки" составила 13,94 млн куб. м, то 2 октября она снизилась до 0,61 млн куб. м, а 3 октября упала до нуля.

На приостановку закачки повлияла остановка российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.

"К сожалению, при отсутствии транзита виртуальный реверс невозможен, поэтому поставщики будут вынуждены переключиться на другие каналы поставки – это Румыния, Словакия и Польша", - пояснил глава ОГТСУ Сергей Макогон в комментарии журналистам в минувшую пятницу.

Кроме того, на своей странице в Facebook в понедельник утром он опроверг информацию, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию.

"Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - пояснил Макогон.

Теги: #закачка #пхг
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