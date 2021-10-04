Цена газа для клиентов ППН в октябре увеличится в 1,4 раза

Цена газа для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) в октябре составит 16,56 грн/куб. м (с НДС и без доставки), что на 38% выше сентябрьской цены (12 грн/куб. м).

Соответствующая цена обнародована на сайте поставщика ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

В компании напоминают, что находящиеся на ППН бытовые потребители могут подать заявку и стать коммерческим клиентом ГК. В рамках тарифа "фиксированный" цена газа до мая 2022 года составляет 7,96 грн (с НДС и без доставки), что более чем вдвое ниже октябрьского тарифа на ППН.

"Нафтогаз" на конец сентября поставляет газ свыше 1,2 млн домохозяйств.

Как сообщалось, в июле 2020 года Кабинет министров Украины утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.