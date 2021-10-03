Экономика

15:02 03.10.2021

Зеленский заявляет, что все его встречи с представителями крупного бизнеса будут публичными

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Зеленский заявляет, что все его встречи с представителями крупного бизнеса будут публичными

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его встречи с представителями крупного бизнеса должны быть публичными, а главным их следствием является политическая ответственность, сообщается на сайте главы государства.

На пресс-конференции в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа" Зеленский ответил на вопрос, какую ответственность будет нести президент за непубличные встречи с олигархами согласно новому антиолигархическому закону, Зеленский сказал: "У меня - наибольшая ответственность за такие встречи, поэтому я заинтересован, чтобы они были публичные".

"У меня - политическая ответственность. Она ударит по президенту, по Офису президента, по рейтингу власти и затем по рейтингу партии, потому что рейтинг партии "Слуга народа" очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что он заинтересован во встрече с представителями крупного бизнеса для решения общегосударственных проблем, в частности по противодействию пандемии Covid-19. Кроме того, по его словам, если Украина получит право на проведение зимних Олимпийских игр, большой бизнес сможет приобщиться к развитию объектов спортивной инфраструктуры. Но такие встречи должны быть публичными.

Президент также заявил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде защищает парламент от влияния финансовых групп. "Я сейчас укрепляю эту "стену" такими законодательными инициативами, как закон об олигархах. Я защищаю государственность нашей страны", - сказал Зеленский.

Теги: #зеленский #бизнес
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