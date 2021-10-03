Шахты Донбасса и Львовской области нужно либо модернизировать, либо дать шахтерам альтернативу – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал важной составляющей трансформации Украины вопрос Донбасса и при этом отметил убыточность шахт региона, что требует либо их модернизации, либо решения вопроса трудоустройства людей, которые на них работают, сообщается на сайте главы государства.

"Понятно, что они убыточны, но здесь вопрос людей. Нужно или дать им альтернативу, или модернизировать эти шахты. Есть такая проблема и в Львовской области. Мы над этим работаем", - сказал Зеленский в Трускавце Львовской области на пресс-конференции по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

Глава государства также рассказал, что на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске. По его словам, уже найдена площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, поскольку в самом городе строить аэродром нельзя из соображений безопасности.