Экономика

14:52 03.10.2021

Шахты Донбасса и Львовской области нужно либо модернизировать, либо дать шахтерам альтернативу – Зеленский

1 мин читать
Шахты Донбасса и Львовской области нужно либо модернизировать, либо дать шахтерам альтернативу – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал важной составляющей трансформации Украины вопрос Донбасса и при этом отметил убыточность шахт региона, что требует либо их модернизации, либо решения вопроса трудоустройства людей, которые на них работают, сообщается на сайте главы государства.

"Понятно, что они убыточны, но здесь вопрос людей. Нужно или дать им альтернативу, или модернизировать эти шахты. Есть такая проблема и в Львовской области. Мы над этим работаем", - сказал Зеленский в Трускавце Львовской области на пресс-конференции по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

Глава государства также рассказал, что на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске. По его словам, уже найдена площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, поскольку в самом городе строить аэродром нельзя из соображений безопасности.

Теги: #зеленский #модернизация #шахты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:02 03.10.2021
Зеленский заявляет, что все его встречи с представителями крупного бизнеса будут публичными

Зеленский заявляет, что все его встречи с представителями крупного бизнеса будут публичными

14:57 03.10.2021
Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину

Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину

13:16 03.10.2021
Зеленский считает, что исполнителей нападения на Шефира найдут

Зеленский считает, что исполнителей нападения на Шефира найдут

12:07 03.10.2021
Личная встреча с Путиным может быть результативной - Зеленский

Личная встреча с Путиным может быть результативной - Зеленский

11:50 03.10.2021
Я не собираюсь делать Украину президентской республикой – Зеленский

Я не собираюсь делать Украину президентской республикой – Зеленский

11:47 03.10.2021
По "делу вагнеровцев" надо допрашивать Порошенко - Зеленский

По "делу вагнеровцев" надо допрашивать Порошенко - Зеленский

11:45 03.10.2021
Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

04:45 03.10.2021
Зеленский подписал закон о реформировании  "Укроборонпрома"

Зеленский подписал закон о реформировании  "Укроборонпрома"

00:40 03.10.2021
Зеленский: Украина преуспела в области инфраструктуры, цифровизации и международной политики

Зеленский: Украина преуспела в области инфраструктуры, цифровизации и международной политики

22:00 02.10.2021
Зеленский положительно оценил работу СНБО

Зеленский положительно оценил работу СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства

Глава "Нафтогаза" ждет санкций на оператора СевПотока-2 из-за остановки транзита газа в Венгрию через Украину

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

Правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплокомунэнерго и для сохранения тарифов - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Зарплаты в ГМК в августе снизились, кроме предприятий черной металлургии – профсоюз

Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства

Google отказалась от проекта цифровых банковских счетов - газета

"Энергоатом" может взять "ВостГОК" в управление в качестве альтернативы присоединению – глава Минэнерго

Украинская Hotmine и Южно-Украинская АЭС намерены построить цифровую энергетическую станцию

Акционеры ЧБТР решили увеличить подписной капитал на EUR710 млн и оплаченный - на EUR245 млн

Болгария в 2022 году увеличит квоту разрешений украинским автоперевозчикам почти на четверть

Глава "Нафтогаза" ждет санкций на оператора СевПотока-2 из-за остановки транзита газа в Венгрию через Украину

Антикризисный штаб "Укрзализныци" занялся проблемами грузоперевозок

Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе - НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА