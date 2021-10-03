Экономика

14:31 03.10.2021

Зарплаты в ГМК в августе снизились, кроме предприятий черной металлургии – профсоюз

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Зарплаты в ГМК в августе снизились, кроме предприятий черной металлургии – профсоюз

Предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины в августе текущего года снизили средний уровень зарплат по сравнению с предыдущим месяцем почти во всех секторах, кроме черной металлургии, сообщил ЦК профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПМГУ).

Согласно данным отдела социально-экономической работы ЦК ПМГУ, в августе средний уровень зарплаты на горнорудных предприятиях составил 19 905,1 грн, что на 6,32% ниже уровня предыдущего месяца (21 247,8 грн).

На коксохимических предприятиях средний уровень зарплаты в августе составил 17 057,6 грн (77,55% к предыдущему месяцу, 21 994,4 грн). На предприятиях черной металлургии – 23 307,7 грн (114,29%, 20 392,8 грн), цветной металлургии и драгоценных металлов – 12 741,9 грн (99,72%, 12777,8 грн), на трубных предприятиях – 15 442 грн (99,38%, 15 538,8 грн).

По промышленности в августе средний уровень зарплаты составил 15 057 грн (98,75%, 15 246,9 грн), а в целом по Украине – 13997 грн (97,57%, 14 345 грн).

Как сообщалось, в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксировано увеличение средних зарплат в ГМК, кроме трубных заводов и предприятий цветной металлургии. При этом на ГОКах средний уровень зарплат составил 17 825,8 грн, что на 9,9% выше уровня 2019 года, на коксохимических предприятиях – 18 662,5 грн (рост на 5%), на предприятиях черной металлургии – 17 365,4 грн (103,3%), цветной металлургии и драгоценных металлов – 10 569,8 грн (98,4%), на трубных предприятиях – 10 569,8 грн (99,9%).

По промышленности средний уровень зарплат за год составил 12 759,5 грн (108,2%), а в целом по Украине – 11 591,2 грн (110,4%).

Теги: #зарплаты #гмк
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