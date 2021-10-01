Экономика

20:54 01.10.2021

Google отказалась от проекта цифровых банковских счетов - газета

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Google отказалась от проекта цифровых банковских счетов - газета

Американская Google отказалась от проекта открытия цифровых банковских счетов для клиентов Google Pay, который мог бы существенно усилить позиции компании в сфере финансовых услуг, пишет The Wall Street Journal.

Партнерами проекта, анонсированного в ноябре 2019 года, должны были стать, в частности, Citigroup Inc. (SPB: C) и кредитный кооператив Стэнфордского университета, которые планировали заняться обслуживанием Plex-счетов - электронных счетов клиентов Google. Plex-счета, синхронизированные с Google Pay, продвигались как простой и доступный финансовый инструмент при отсутствии ежемесячных платежей за обслуживание.

Изначально запуск проекта был запланирован на 2020 год, однако он неоднократно переносился. В апреле 2021 года из Google ушел автор проекта Цезарь Сенгупта, в связи с чем, компания решила закрыть его, говорят источники WSJ.

По их словам, банковские регуляторы поддерживали проект и не связаны с его закрытием.

При этом, Google, вероятно, поставила регуляторов в известность о прекращении проекта раньше, чем партнерские банки, поскольку еще на прошлой неделе некоторые из них полагали, что он будет реализован.

Так, BM Technologies Inc., оператор банковской онлайн-платформы, еще на прошлой неделе заявляла, что ее совместные с Google Plex-счета заработают в конце 2021 года или в 2022 году.

Акции холдинга Alphabet Inc. (SPB: GOOG), в который входит Google, подорожали на 1,5% на торгах в Нью-Йорке в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 55%.

Теги: #сша #счета #google #проект
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