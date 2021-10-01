Экономика

16:36 01.10.2021

Акционеры ЧБТР решили увеличить подписной капитал на EUR710 млн и оплаченный - на EUR245 млн

2 мин читать
Акционеры ЧБТР решили увеличить подписной капитал на EUR710 млн и оплаченный - на EUR245 млн

Совет управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР, Салоники) на внеочередном заседании в пятницу принял решение об увеличении подписного (subscribed) капитала банка с нынешних EUR2,29 млрд до EUR3,10 млрд.

"В результате новой подписки банк получит дополнительный капитал в размере EUR244,96 млн, тем самым увеличив оплаченный (paid-in) капитал банка до EUR931,51 млн", – указано в сообщении ЧБТР в пятницу.

Банк уточнил, что оплаченная часть нового подписного капитала будет составлять 30%, а 70% – до востребования, что соответствует текущей структуре капитала банка.

ЧБТР также указывает, что после увеличения подписного капитала остается еще 10% общего уставного (authorized) капитала в EUR3,45 млрд, которые остаются доступными, в частности, для потенциальных новых акционеров.

"Увеличение подписного капитала позволит ЧБТР выполнить стратегические цели, изложенные в Долгосрочной стратегии на 2021-2030 годы, по содействию экономическому развитию и региональному сотрудничеству государств-членов и укреплению способности банка реагировать на кризисные ситуации, одновременно повышая его значимость для акционеров", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, процесс подписки будет завершен к концу сентября 2022 года, и акционеры ЧБТР произведут оплату подписного капитала восемью частями в течение 2023-2030 годов.

Докапитализация на EUR245 млн для Украины будет означать уплату ежегодно около EUR5 млн в течение восьми лет.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

Президент банка Дмитрий Панкин в конце августа этого года отмечал, что при нынешнем капитале ЧБТР его портфель проектов в EUR2,3 млрд близок к потолку, который составляет около EUR2,6 млрд.

По его словам, докапитализация также увеличивает шансы на повышение рейтинга ЧБТР, который достаточно долгое время находится на уровне "A-" (от агентства S&P) с позитивным прогнозом.

"Такая докапитализация покажет рейтинговым агентствам, что страны-члены готовы помочь и поддержать банк", - пояснял Панкин.

Теги: #чбтр #капитал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 01.09.2021
ЧБТР предоставил Кредитвест Банку кредит $5 млн для поддержки малого и среднего бизнеса

ЧБТР предоставил Кредитвест Банку кредит $5 млн для поддержки малого и среднего бизнеса

13:56 28.08.2021
ЧБТР ждет деталей Green Deal от ЕС для подготовки продуктов странам-членам, особенно Турции, Украине, РФ – президент банка

ЧБТР ждет деталей Green Deal от ЕС для подготовки продуктов странам-членам, особенно Турции, Украине, РФ – президент банка

13:39 28.08.2021
ЧБТР в 2021-2030 гг. намерен наращивать портфель на 5-7% ежегодно

ЧБТР в 2021-2030 гг. намерен наращивать портфель на 5-7% ежегодно

12:36 27.08.2021
ЧБТР предложит странам-членам докапитализировать банк на EUR250 млн

ЧБТР предложит странам-членам докапитализировать банк на EUR250 млн

18:34 16.07.2021
ЧБТР рассматривает проекты в Украине на $155 млн

ЧБТР рассматривает проекты в Украине на $155 млн

17:23 16.07.2021
ЧБТР обеспокоено проектом акциза на "зеленую" энергию, настаивает на выполнении Украиной своих обязательств

ЧБТР обеспокоено проектом акциза на "зеленую" энергию, настаивает на выполнении Украиной своих обязательств

12:57 16.07.2021
Президент ЧБТР Дмитрий Панкин: Банк планирует создать больше новых проектов с последующим привлечением внешних сторон для участия в финансировании

Президент ЧБТР Дмитрий Панкин: Банк планирует создать больше новых проектов с последующим привлечением внешних сторон для участия в финансировании

11:52 16.07.2021
ЧБТР готов поддержать проекты по улучшению регионального сотрудничества

ЧБТР готов поддержать проекты по улучшению регионального сотрудничества

15:01 12.07.2021
ЧБТР выделит до $20 млн кредита владельцу ТЦ "Аракс" в Киеве

ЧБТР выделит до $20 млн кредита владельцу ТЦ "Аракс" в Киеве

15:30 09.07.2021
Предложение от Черноморского банка торговли и развития

Предложение от Черноморского банка торговли и развития

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава "Нафтогаза" ждет санкций на оператора СевПотока-2 из-за остановки транзита газа в Венгрию через Украину

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

Правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплокомунэнерго и для сохранения тарифов - Шмыгаль

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

Болгария в 2022 году увеличит квоту разрешений украинским автоперевозчикам почти на четверть

Глава "Нафтогаза" ждет санкций на оператора СевПотока-2 из-за остановки транзита газа в Венгрию через Украину

Антикризисный штаб "Укрзализныци" занялся проблемами грузоперевозок

Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе - НБУ

"Укрзализныця" закупила у "Энергоатома" электроэнергии на 6,5 млрд грн

Власти Китая поручили энергокомпаниям обеспечить достаточные запасы энергоносителей к зиме

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Собственница ТМ "Экспресс-маникюр" претендует на пост вице-премьера - главы Минстратегпрома

Меморандум об урегулировании проблем в сфере теплоснабжения учитывает только часть требований теплопоставщиков – профильная ассоциация

Правительство разрешило главе "Нафтогаза" решать кадровые вопросы без согласования с набсоветом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА