Акционеры ЧБТР решили увеличить подписной капитал на EUR710 млн и оплаченный - на EUR245 млн

Совет управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР, Салоники) на внеочередном заседании в пятницу принял решение об увеличении подписного (subscribed) капитала банка с нынешних EUR2,29 млрд до EUR3,10 млрд.

"В результате новой подписки банк получит дополнительный капитал в размере EUR244,96 млн, тем самым увеличив оплаченный (paid-in) капитал банка до EUR931,51 млн", – указано в сообщении ЧБТР в пятницу.

Банк уточнил, что оплаченная часть нового подписного капитала будет составлять 30%, а 70% – до востребования, что соответствует текущей структуре капитала банка.

ЧБТР также указывает, что после увеличения подписного капитала остается еще 10% общего уставного (authorized) капитала в EUR3,45 млрд, которые остаются доступными, в частности, для потенциальных новых акционеров.

"Увеличение подписного капитала позволит ЧБТР выполнить стратегические цели, изложенные в Долгосрочной стратегии на 2021-2030 годы, по содействию экономическому развитию и региональному сотрудничеству государств-членов и укреплению способности банка реагировать на кризисные ситуации, одновременно повышая его значимость для акционеров", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, процесс подписки будет завершен к концу сентября 2022 года, и акционеры ЧБТР произведут оплату подписного капитала восемью частями в течение 2023-2030 годов.

Докапитализация на EUR245 млн для Украины будет означать уплату ежегодно около EUR5 млн в течение восьми лет.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

Президент банка Дмитрий Панкин в конце августа этого года отмечал, что при нынешнем капитале ЧБТР его портфель проектов в EUR2,3 млрд близок к потолку, который составляет около EUR2,6 млрд.

По его словам, докапитализация также увеличивает шансы на повышение рейтинга ЧБТР, который достаточно долгое время находится на уровне "A-" (от агентства S&P) с позитивным прогнозом.

"Такая докапитализация покажет рейтинговым агентствам, что страны-члены готовы помочь и поддержать банк", - пояснял Панкин.