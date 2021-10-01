Экономика

13:06 01.10.2021

Болгария в 2022 году увеличит квоту разрешений украинским автоперевозчикам почти на четверть

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Болгария в 2022 году увеличит квоту разрешений украинским автоперевозчикам почти на четверть

Украина и Болгария договорились о расширении двустороннего сотрудничества в сфере автоперевозок.

Как сообщило Министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook, по итогам заседания смешанной комиссии по международным автоперевозкам грузов и пассажиров стороны договорились о том, что на 2021 год украинские перевозчики дополнительно получат 3 тыс. универсальных разрешений, из них 600 будут доступны на пунктах выдачи разрешений уже со следующей недели. На 2022 год квота разрешений увеличена почти на 25% - с 20,3 тыс. до 25,5 тыс. Кроме того, универсальный бланк разрешения можно будет использовать для двустороннего, транзитного и комбинированного видов перевозок.

"Увеличение количества разрешений на перевозки с Болгарией - хороший индикатор развития наших торговых отношений с ЕС. Мы ожидаем аналогичные решения от остальных наших европейских партнёров. Когда в 2015 году мы подписывали соглашение об ассоциации с ЕС, одной из ключевых основ для усиления экономического сотрудничества было то, что динамика товарооборота не должна ухудшаться. На основе этого принципа будет формироваться дальнейшая политика Мининфраструктуры по международным перевозкам", - цитируется заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Теги: #транспорт #болгария #квоты #автоперевозки
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