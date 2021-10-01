Экономика

12:52 01.10.2021

Глава "Нафтогаза" ждет санкций на оператора СевПотока-2 из-за остановки транзита газа в Венгрию через Украину

2 мин читать
Глава "Нафтогаза" ждет санкций на оператора СевПотока-2 из-за остановки транзита газа в Венгрию через Украину

Остановка "Газпромом" транзита газа в Венгрию через Украину должна повлечь за собой санкции в отношении оператора "Северного потока-2" (СП-2) Nord Stream 2 AG, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Ждем теперь наложения санкций на 100% дочернюю компанию "Газпрома", оператора "Северного потока-2" (…) Поскольку отсутствие действенных санкций создало ожидания со стороны "Газпрома", что ему действительно позволено продолжать использование газа как оружия против Украины и других стран и использовать СП-2 даже без соблюдения европейских правил", – написал Витренко на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, остановка транзита в Венгрию через Украину является очевидной демонстрацией последствий запуска "СевПотока-2", "который создаст огромные угрозы для Европы и Украины".

"Кремль это делает умышленно. Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа как оружия", – отметил Витренко, указав, что в совместном заявлении США и Германия договаривались о соответствующей реакции на такие действия со стороны РФ.

Вместе с тем он в очередной раз подчеркнул, что для минимизации влияния "Северного потока-2" Кремль должен разблокировать доступ к транзиту через Украину для "третьих лиц".

В то же время глава НАК обратил внимание, что Украина в полном соответствии с европейскими правилами создала гарантированные мощности (firm capacity) для транспортировки газа из Украины в Венгрию, чего не сделала венгерская сторона.

"То есть Венгрия может гарантировано получать газ из Украины, а мы из Венгрии – нет. Вот такая "одностороння" европейская интеграция пока у нас с Венгрией", – резюмировал Витренко.

Как сообщалось, по данным оператора ГТС Украины, российский "Газпром" с 1 октября 2021 года, с начала новых газовых суток (07:00), остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии.

В ОГТСУ отметили, что заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

Теги: #витренко #санкции #транзит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:44 28.09.2021
"Дочка" Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования "Газпром нефть шельф" в обход санкций США

"Дочка" Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования "Газпром нефть шельф" в обход санкций США

13:46 27.09.2021
Транзит российского газа через Украину должен продолжаться - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц

Транзит российского газа через Украину должен продолжаться - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц

10:24 23.09.2021
Палата представителей Конгресса США приняла правки в оборонный бюджет, содержащие обязательное наложение санкций на СП-2 – Витренко

Палата представителей Конгресса США приняла правки в оборонный бюджет, содержащие обязательное наложение санкций на СП-2 – Витренко

13:40 22.09.2021
Песков: для увеличения транзита РФ газа через Украину Европа должна нарастить его закупки

Песков: для увеличения транзита РФ газа через Украину Европа должна нарастить его закупки

20:32 18.09.2021
Зеркаль: Украина может сохранить транзит при "Северном потоке 2"

Зеркаль: Украина может сохранить транзит при "Северном потоке 2"

19:38 17.09.2021
СНБО ввел санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального

СНБО ввел санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального

19:05 17.09.2021
Украина введет санкции в связи с выборами в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму, в том числе в отношении наблюдателей – Данилов

Украина введет санкции в связи с выборами в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму, в том числе в отношении наблюдателей – Данилов

15:53 15.09.2021
Транзит иностранцев через Украину в течение 48 часов будет возможен без самоизоляции и тестирования с 20 сентября

Транзит иностранцев через Украину в течение 48 часов будет возможен без самоизоляции и тестирования с 20 сентября

12:55 15.09.2021
Украина и РФ проходят стадию обмена "публичными любезностями" перед началом переговоров по продлению транзитного контракта – глава "Нафтогаза"

Украина и РФ проходят стадию обмена "публичными любезностями" перед началом переговоров по продлению транзитного контракта – глава "Нафтогаза"

19:03 14.09.2021
Блинкен не исключает дополнительных санкций против талибов

Блинкен не исключает дополнительных санкций против талибов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

Правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплокомунэнерго и для сохранения тарифов - Шмыгаль

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

Мэр Днепра призывает правительство солидарно отвечать за повышение тарифов

ПОСЛЕДНЕЕ

Болгария в 2022 году увеличит квоту разрешений украинским автоперевозчикам почти на четверть

Антикризисный штаб "Укрзализныци" занялся проблемами грузоперевозок

Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе - НБУ

"Укрзализныця" закупила у "Энергоатома" электроэнергии на 6,5 млрд грн

Власти Китая поручили энергокомпаниям обеспечить достаточные запасы энергоносителей к зиме

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Собственница ТМ "Экспресс-маникюр" претендует на пост вице-премьера - главы Минстратегпрома

Меморандум об урегулировании проблем в сфере теплоснабжения учитывает только часть требований теплопоставщиков – профильная ассоциация

Правительство разрешило главе "Нафтогаза" решать кадровые вопросы без согласования с набсоветом

Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА