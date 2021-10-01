Глава "Нафтогаза" ждет санкций на оператора СевПотока-2 из-за остановки транзита газа в Венгрию через Украину

Остановка "Газпромом" транзита газа в Венгрию через Украину должна повлечь за собой санкции в отношении оператора "Северного потока-2" (СП-2) Nord Stream 2 AG, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Ждем теперь наложения санкций на 100% дочернюю компанию "Газпрома", оператора "Северного потока-2" (…) Поскольку отсутствие действенных санкций создало ожидания со стороны "Газпрома", что ему действительно позволено продолжать использование газа как оружия против Украины и других стран и использовать СП-2 даже без соблюдения европейских правил", – написал Витренко на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, остановка транзита в Венгрию через Украину является очевидной демонстрацией последствий запуска "СевПотока-2", "который создаст огромные угрозы для Европы и Украины".

"Кремль это делает умышленно. Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа как оружия", – отметил Витренко, указав, что в совместном заявлении США и Германия договаривались о соответствующей реакции на такие действия со стороны РФ.

Вместе с тем он в очередной раз подчеркнул, что для минимизации влияния "Северного потока-2" Кремль должен разблокировать доступ к транзиту через Украину для "третьих лиц".

В то же время глава НАК обратил внимание, что Украина в полном соответствии с европейскими правилами создала гарантированные мощности (firm capacity) для транспортировки газа из Украины в Венгрию, чего не сделала венгерская сторона.

"То есть Венгрия может гарантировано получать газ из Украины, а мы из Венгрии – нет. Вот такая "одностороння" европейская интеграция пока у нас с Венгрией", – резюмировал Витренко.

Как сообщалось, по данным оператора ГТС Украины, российский "Газпром" с 1 октября 2021 года, с начала новых газовых суток (07:00), остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии.

В ОГТСУ отметили, что заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.