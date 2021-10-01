Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе - НБУ

Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе, в частности, активно внедряли необходимые технологии небанковские финучреждения для удаленной работы с клиентами, сообщил начальник управления надзора за рынком небанковских финансовых услуг Национального банка Украины Александр Залетов, слова которого приведены на Facebook-странице НБУ.

В ходе своего выступления на II Международном форуме EFBM экономического факультета КНУ им. Т.Шевченко на тему "Изменения. Адаптация. Новая экономика" в четверг, он отметил, что этот тренд сохраняется и в 2021 году: в первом полугодии 88,4% кредитных договоров с физическими лицами было заключено в онлайн-режиме против 81,6% за аналогичный период 2020 года.

По его словам, рост наблюдается и в объемах выданных кредитов. Так, за январь-июнь текущего года доля дистанционных займов составила 85,7% (73,9% соответственно).

Средняя сумма выданного кредита в онлайн-формате составляет 4213 грн. В то же время сумма кредита, полученного традиционным способом, составляет 6434 грн. Конечно, такие кредиты направлены на удовлетворение потребительских нужд населения в краткосрочном периоде. Самые популярные сроки кредитов - до 30 дней и от 32 дней до 92 дней.

Еще одним трендом Залетин отметил применение искусственного интеллекта в сложных скоринговых системах, оценивающих платежеспособность заемщика. Однако, по его словам, есть и обратная сторона медали в использовании новейших технологий: "пока обслуживание высокотехнологичных решений удовольствие недешевое ".

Эксперт предостерег, что развитие новейших технологий, безусловно, положительное явление. В то же время простота получения такого кредита, благодаря применению инновационных решений, низкая финансовая грамотность населения создают почву для злоупотреблений как со стороны заемщиков, так и со стороны поставщиков таких кредитов. Особенно это может проявляться в период пандемии. Поэтому любому заемщику важно своевременно сопоставлять кредитный долг с доходной частью и рассчитывать свои финансовые возможности, подытожил Залетов.