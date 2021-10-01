"Укрзализныця" закупила у "Энергоатома" электроэнергии на 6,5 млрд грн

АО "Укрзализныця" (УЗ) провела первую закупку электроэнергии на срок более одного года у НАЭК "Энергоатом" по прямым договорам.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", благодаря этому компания до конца 2022 года сэкономит более 4 млрд грн.

"В ходе первого аукциона "Укрзализныця" купила более 4,9 млн МВт-ч электроэнергии, которую компания получит до конца 2022 года и будет использована исключительно для нужд компании. Общая стоимость всего закупленного объема - 6 млрд 554 млн грн. Соответственно стоимость 1 МВт-ч составляет 1105 грн (без НДС)", - сообщили в "Укрзализнице".

При этом в компании отметили, что на протяжении года стоимость электроэнергии для УЗ росла и в сентябре средняя стоимость 1 МВт-ч составила 2104 грн.

"Эта закупка стала возможна благодаря постановлению правительства, которое позволило "Энергоатому" и другим субъектам государственной генерации продавать электроэнергию "Укрзализныце" на период до трех лет по специальной упрощенной процедуре. А на прошлой неделе Кабмин установил ценовые пределы на электрическую энергию во время аукционов. Благодаря этим решениям "Укрзализныця" сэкономит, минимум, 4 млрд грн на электроэнергии. Это те средства, которые можно будет направить на инфраструктурные проекты, обновление железнодорожных путей, станций, вагонов и локомотивов", - цитируется в сообщении министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В свою очередь, глава "Укрзализныця" Александр Камышин, слова которого также приводит пресс-служба, отметил, что это беспрецедентная и самая выгодная закупка электроэнергии для компании.

"Как результат, "Укрзализныця" получила электроэнергию по самой низкой цене от государственного производителя, а "Энергоатом" - стабильного потребителя", - сказал он.

По словам внештатного советника главы правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, основная задача была зафиксировать стабильную цену для компании на длительный срок и обеспечить минимально возможный уровень цены, которая складывается благодаря прямым договорам с государственными генерирующими компаниями без вмешательства коммерческих трейдеров.