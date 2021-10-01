Экономика

10:24 01.10.2021

"Укрзализныця" закупила у "Энергоатома" электроэнергии на 6,5 млрд грн

2 мин читать
"Укрзализныця" закупила у "Энергоатома" электроэнергии на 6,5 млрд грн

АО "Укрзализныця" (УЗ) провела первую закупку электроэнергии на срок более одного года у НАЭК "Энергоатом" по прямым договорам.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", благодаря этому компания до конца 2022 года сэкономит более 4 млрд грн.

"В ходе первого аукциона "Укрзализныця" купила более 4,9 млн МВт-ч электроэнергии, которую компания получит до конца 2022 года и будет использована исключительно для нужд компании. Общая стоимость всего закупленного объема - 6 млрд 554 млн грн. Соответственно стоимость 1 МВт-ч составляет 1105 грн (без НДС)", - сообщили в "Укрзализнице".

При этом в компании отметили, что на протяжении года стоимость электроэнергии для УЗ росла и в сентябре средняя стоимость 1 МВт-ч составила 2104 грн.

"Эта закупка стала возможна благодаря постановлению правительства, которое позволило "Энергоатому" и другим субъектам государственной генерации продавать электроэнергию "Укрзализныце" на период до трех лет по специальной упрощенной процедуре. А на прошлой неделе Кабмин установил ценовые пределы на электрическую энергию во время аукционов. Благодаря этим решениям "Укрзализныця" сэкономит, минимум, 4 млрд грн на электроэнергии. Это те средства, которые можно будет направить на инфраструктурные проекты, обновление железнодорожных путей, станций, вагонов и локомотивов", - цитируется в сообщении министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В свою очередь, глава "Укрзализныця" Александр Камышин, слова которого также приводит пресс-служба, отметил, что это беспрецедентная и самая выгодная закупка электроэнергии для компании.

"Как результат, "Укрзализныця" получила электроэнергию по самой низкой цене от государственного производителя, а "Энергоатом" - стабильного потребителя", - сказал он.

По словам внештатного советника главы правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, основная задача была зафиксировать стабильную цену для компании на длительный срок и обеспечить минимально возможный уровень цены, которая складывается благодаря прямым договорам с государственными генерирующими компаниями без вмешательства коммерческих трейдеров.

Теги: #электроэнергия #укрзализныця #энергоатом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 29.09.2021
Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г

Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г

12:38 25.09.2021
Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

12:32 24.09.2021
Мининфраструктуры предлагает переназначить Сергея Лещенко на должность члена набсовета "Укрзализныци"

Мининфраструктуры предлагает переназначить Сергея Лещенко на должность члена набсовета "Укрзализныци"

09:42 23.09.2021
"Укрзализныця" сообщила о повторном проседании грунта на перегоне Новоселица - Мамалыга

"Укрзализныця" сообщила о повторном проседании грунта на перегоне Новоселица - Мамалыга

16:09 22.09.2021
СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

22:05 21.09.2021
"Укрзализныця" завершила работы по восстановлению просевших ж/д путей

"Укрзализныця" завершила работы по восстановлению просевших ж/д путей

17:14 21.09.2021
"Укрзализныця" хочет оборудовать поезда дальнего следования местами для велосипедов

"Укрзализныця" хочет оборудовать поезда дальнего следования местами для велосипедов

15:58 21.09.2021
"Укрзализныця" планирует до конца года привлечь 500 млн грн от продажи непрофильных активов

"Укрзализныця" планирует до конца года привлечь 500 млн грн от продажи непрофильных активов

12:53 21.09.2021
Отказ от акциза на "зеленую" э/э позволяет рассчитывать на выполнение меморандума между правительством и ВИЭ-ассоциациями – мнение

Отказ от акциза на "зеленую" э/э позволяет рассчитывать на выполнение меморандума между правительством и ВИЭ-ассоциациями – мнение

21:45 19.09.2021
Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

Поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

Правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплокомунэнерго и для сохранения тарифов - Шмыгаль

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

Мэр Днепра призывает правительство солидарно отвечать за повышение тарифов

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Китая поручили энергокомпаниям обеспечить достаточные запасы энергоносителей к зиме

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или почти $1200/тыс. куб. м

Собственница ТМ "Экспресс-маникюр" претендует на пост вице-премьера - главы Минстратегпрома

Меморандум об урегулировании проблем в сфере теплоснабжения учитывает только часть требований теплопоставщиков – профильная ассоциация

Правительство разрешило главе "Нафтогаза" решать кадровые вопросы без согласования с набсоветом

Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

НБУ сменил ликвидатора банка "Столица"

Прибыль портов должна возвращаться в города для развития инфраструктуры - мнение

Цена газа для бюджетных учреждений зафиксирована на уровне 13,6 грн/куб. м – мэр Днепра о меморандуме с правительством

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА