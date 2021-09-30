Меморандум об урегулировании проблем в сфере теплоснабжения учитывает только часть требований теплопоставщиков – профильная ассоциация

Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021-2022 гг., подписанный в четверг в ходе Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, не учитывает полный список требований теплопоставщиков, заявила ассоциация "Укртеплокоммунэнерго".

Как сообщалось, меморандум подписан между правительством, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом президента, Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей конгресса.

"Часть предложений в области теплоснабжения учтена в меморандуме, однако остались такие дискриминационные для ТКЭ требования газопоставщика, как заключение с банковскими учреждениями договоров на добровольное безакцептное списание средств со счетов и безусловное предоставление банковской гарантии на весь объем денежных обязательств", – заявил вице-президент "Укртеплокоммунэнерго" Сергей Дунайло, слова которого приведены в пресс-релизе.

В то же время меморандум зафиксировал тарифы на тепло в новом отопительном сезоне на уровне прошлогодних, а государство, со своей стороны, обязалось направить в местные бюджеты дополнительные средства для финансовой поддержки предприятий теплоснабжения.

Кроме того, в документе зафиксированы цены газа на производство тепловой энергии для поставки тепла и горячей воды различным категориям потребителей. В частности, для категории "население" – 7 420 грн/тыс. куб. м (без стоимости транспортировки газа и распределения), для бюджетных организаций - 13 659,63 грн/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Согласно условиям меморандума, "Нафтогаз Украины" обязан обеспечить до начала отопительного сезона синхронизацию условий расчетов за газ производителями тепловой энергии с условиями расчетов потребителей тепла. Соответственно, теплопоставщикам должна быть предоставлена возможность отсрочки платежей за потребленный газ до 45 дней.

"Еще одно важное положение меморандума: до 15 октября 2021 года должны быть разблокированы счета предприятий теплоснабжения, которые арестованы из-за задолженности за газ и его распределение. На сегодня таких предприятий в Украине – 59", – констатируют в ассоциации.

Как сообщалось, ассоциация "Укртеплокоммунэнерго", Ассоциация городов Украины и Профсоюз работников ЖКХ обратились к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием срочно принять меры по разрешению кризиса в сфере теплоcнабжения, предупредив при этом первых лиц государства, что в противном случае предприятия ТКЭ будут инициировать всеукраинские акции протеста.

Соответствующее открытое обращение к руководителям органов власти было принято на всеукраинском совещании предприятий ТКЭ 15 сентября.

В своем обращении три крупных профильных объединения в стране потребовали, в частности, обеспечить реализацию закона №1639 от 14 июля 2021 года о реструктуризации долгов на рынке газа, снять аресты из текущих счетов теплоснабжающих предприятий, а также поручить операторам газораспределительных сетей возобновить поставки газа предприятиям теплокоммунэнерго до начала отопительного сезона.

Кроме того, обращение содержало ряд требований, адресованных через руководителей органов власти непосредственно Кабинету министров. В частности, указывалось, что Кабмин должен обязать ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" исключить из договоров на поставку газа с предприятиями ТКЭ условия предварительной оплаты и начисления штрафных санкций на общий объем потребленного газа, а также договорного списывания средств со счетов теплоснабжающих предприятий и предоставления банковских гарантий.

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" предлагает производителям тепла трехлетние соглашения на поставку газа по рыночной цене с ее индексацией один раз в год (с учетом изменений котировок на европейском хабе NCG и курса валют). Цена на первый год составляет 7,42 грн/куб. м (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа для производства тепла и горячей воды для нужд населения, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ за аналогичный период.

По состоянию на 23 сентября "Нафтогаз Трейдинг" получила заявки и пакеты документов для подписания трехлетних соглашений на поставку газа от 68,6% производителей тепла, которые получали топливо от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне.