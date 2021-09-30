Правительство разрешило главе "Нафтогаза" решать кадровые вопросы без согласования с набсоветом

Кабинет министров Украины разрешил главе правления НАК "Нафтогаз Украины" назначать и увольнять сотрудников компании без согласования с наблюдательным советом.

Соответствующее решение закреплено распоряжением №1187-р от 29 сентября 2021 года, текст которого обнародован на правительственном портале в четверг.

Параллельно Кабмин прекратил действие решения набсовета "Нафтогаза" от 13-14 мая 2021 года об отмене делегированных правлению НАК полномочий, а также решения от 24 мая 2021 года о необходимости согласований кадровых вопросов с набсоветом.

Кроме того, Кабмин передал правлению НАК полномочия на период до назначения набсовета утверждать внутренние положения, в частности, по вопросам обеспечения деятельности системы внутреннего контроля, назначение и увольнение руководителя по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплаенса, уполномоченного по вопросам антикоррупционной программы и финансового контролера, которыми регулируется деятельность НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее, 28 сентября, Кабмин избрал и временно назначил членами правления "Нафтогаза" Елену Бойченко (директор по управлению персоналом и социальной политике), Романа Чумака (глава казначейского департамента), Маврикия Калугина и Владислава Воловика (советники главы правления).

Прекращены полномочия членов правления "Нафтогаза" Сергея Переломы (первый замглавы правления и врио "Укртрансгаза") и Ярослава Теклюка (директор по юридическим вопросам). Еще раньше, 20 сентября, набсовет "Нафтогаза" одобрил отставку членов правления Отто Ватерландера (главный исполнительный директор по трансформации) и Петера ван Дрила (финансовый директор).

Как сообщалось, правительство Украины в рамках собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признало неудовлетворительной работу набсовета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

Эти кадровые изменения независимые члены набсовета посчитали неправомерными. Однако первоначально удалось достичь компромисса - они согласились продолжить работу в набсовете до проведения нового конкурса по выбору членов набсовета. Все это время они продолжали добиваться отставки Витренко.

После получения заявлений об отставке независимых в начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена совета объявить конкурс по отбору еще трех независимых.

По его словам, конкурс должен завершиться в ноябре этого года, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.

В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.

Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.