Экономика

18:47 30.09.2021

Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

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Потребительские цены в Германии в сентябре увеличились на 4,1% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 1993 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Инфляция в помесячном выражении не изменилась.

Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 4,2%, второго - на 0,1%, согласно Trading Economics.

В августе потребительские цены в ФРГ, рассчитанные по германским стандартам, выросли на 3,9% за год и не изменились в помесячном выражении.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре 2021 года увеличились на 4,1% в годовом выражении после роста на 3,4% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,3%.

В августе в помесячном выражении был отмечен рост на 0,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном.

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Интерфакс-Украина
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