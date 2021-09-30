НБУ сменил ликвидатора банка "Столица"

Национальный банк Украины (НБУ) прекратил полномочия ликвидатора банка "Столица" Александра Болдырева и назначил на его место служащую НБУ Анну Гонтар.

Соответствующее решение принято правлением НБУ№ 491-рш 28 сентября, которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 1 октября.

Как сообщалось, НБУ инициировал процедуру ликвидации банка "Столица" с 31 января 2012 года.

Банк "Столица" основан в 2004 году. Его крупнейшим акционером на 1 октября 2011 года являлся Валентин Исак (97,2422%).

По данным НБУ, на 1 октября 2011 года по размеру общих активов банк занимал 170-е место (119 млн грн) среди 175 действовавших в стране банков.