Прибыль портов должна возвращаться в города для развития инфраструктуры - мнение

Прибыль портов должна возвращаться в города, в которых находятся, для развития их инфраструктуры, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" мэр Николаева Александр Сенкевич в кулуарах Международного саммита мэров (IMS).

"Николаев был городом судостроителей. Сейчас заводы стоят, Николаев превратился в город-порт. Однако деньги мы от портовой инфраструктуры в местный бюджет не получаем, кроме НДФЛ и аренды за землю", - сообщил Сенкевич.

Мер Николаева напомнил, что в прошлом году чистая прибыль Администрации морских портов составила более 2,6 млрд грн. "Считаю, что эту сумму нужно "переполовинить". Половину прибыли разделить между городами-портами, пропорционально перевалке грузов. Города должны получать часть того, что они заработали для страны. Тогда мы сможем восстанавливать свою инфраструктуру", - высказал свое мнение Сенкевич.

По его мнению, говорить о восстановлении производств и привлечении существенных инвестиций в судостроение можно будет после принятия закона о технопарках. Сенкевич считает перспективным механизм установления местным самоуправлением налоговых кредитов и льготных ставок.

"Грубо говоря: построили завод за EUR100 млн, вам предоставляют налоговый кредит на 50% этой суммы на пять-семь лет. Из этой суммы гасится НДФЛ, налог на землю. Предприятию выгодно работать в белую, платить высокие зарплаты сотрудникам", - сообщил Сенкевич.