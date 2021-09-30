Экономика

18:43 30.09.2021

Прибыль портов должна возвращаться в города для развития инфраструктуры - мнение

1 мин читать

Прибыль портов должна возвращаться в города, в которых находятся, для развития их инфраструктуры, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" мэр Николаева Александр Сенкевич в кулуарах Международного саммита мэров (IMS).

"Николаев был городом судостроителей. Сейчас заводы стоят, Николаев превратился в город-порт. Однако деньги мы от портовой инфраструктуры в местный бюджет не получаем, кроме НДФЛ и аренды за землю", - сообщил Сенкевич.

Мер Николаева напомнил, что в прошлом году чистая прибыль Администрации морских портов составила более 2,6 млрд грн. "Считаю, что эту сумму нужно "переполовинить". Половину прибыли разделить между городами-портами, пропорционально перевалке грузов. Города должны получать часть того, что они заработали для страны. Тогда мы сможем восстанавливать свою инфраструктуру", - высказал свое мнение Сенкевич.

По его мнению, говорить о восстановлении производств и привлечении существенных инвестиций в судостроение можно будет после принятия закона о технопарках. Сенкевич считает перспективным механизм установления местным самоуправлением налоговых кредитов и льготных ставок.

"Грубо говоря: построили завод за EUR100 млн, вам предоставляют налоговый кредит на 50% этой суммы на пять-семь лет. Из этой суммы гасится НДФЛ, налог на землю. Предприятию выгодно работать в белую, платить высокие зарплаты сотрудникам", - сообщил Сенкевич.

Теги: #сенкевич #николаев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:46 30.09.2021
Отопительный сезон может забрать 450 млн грн из 670 млн грн бюджета развития Николаева - мэр

Отопительный сезон может забрать 450 млн грн из 670 млн грн бюджета развития Николаева - мэр

17:27 07.09.2021
Turkish Airlines с 23 сентября начнет летать из Николаева в Стамбул

Turkish Airlines с 23 сентября начнет летать из Николаева в Стамбул

10:18 13.08.2021
Заместителю николаевского мэра Кореневу, подозреваемому в хищении почти 27 млн грн, избрали меру пресечения

Заместителю николаевского мэра Кореневу, подозреваемому в хищении почти 27 млн грн, избрали меру пресечения

23:31 12.08.2021
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителю мэра Николаевского горсовета

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителю мэра Николаевского горсовета

12:43 11.08.2021
Венедиктова подписала подозрение в завладении 27 млн грн заммэра Николаева Сергею Кореневу

Венедиктова подписала подозрение в завладении 27 млн грн заммэра Николаева Сергею Кореневу

21:01 10.08.2021
Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 27 млн грн, задержан заммэра - НАБУ

Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 27 млн грн, задержан заммэра - НАБУ

13:08 05.08.2021
На территории предприятия в Николаеве погиб работник, начато уголовное производство

На территории предприятия в Николаеве погиб работник, начато уголовное производство

18:32 31.07.2021
В Николаеве обнаружили четыре случая заражения коронавирусным штаммом "дельта"

В Николаеве обнаружили четыре случая заражения коронавирусным штаммом "дельта"

08:21 29.07.2021
В Николаеве спасателями из-за пожара были эвакуированы 20 человек

В Николаеве спасателями из-за пожара были эвакуированы 20 человек

13:01 13.07.2021
Суд отменил решение Николаевского горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального - Кремень

Суд отменил решение Николаевского горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального - Кремень

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

Правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплокомунэнерго и для сохранения тарифов - Шмыгаль

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

Мэр Днепра призывает правительство солидарно отвечать за повышение тарифов

Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г

ПОСЛЕДНЕЕ

Меморандум об урегулировании проблем в сфере теплоснабжения учитывает только часть требований теплопоставщиков – профильная ассоциация

Правительство разрешило главе "Нафтогаза" решать кадровые вопросы без согласования с набсоветом

Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1%, максимума с декабря 1993 года

НБУ сменил ликвидатора банка "Столица"

Цена газа для бюджетных учреждений зафиксирована на уровне 13,6 грн/куб. м – мэр Днепра о меморандуме с правительством

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 гг. - Ермак

Местные бюджеты получат дополнительно 4% при распределении НДФЛ – Зеленский

Правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплокомунэнерго и для сохранения тарифов - Шмыгаль

Нефтегазовая ассоциация Украины инициирует перед Кабмином проверку 448 АЗС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА