Цена газа для бюджетных учреждений зафиксирована на уровне 13,6 грн/куб. м – мэр Днепра о меморандуме с правительством

Местные органы власти получили возможность покупать газ для отопления бюджетных учреждений в грядущем отопительном сезоне по цене 13,6 грн/куб. м (без НДС), сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"13,6 грн/куб. м без НДС, свыше 16 грн/куб. м с НДС", – сказал Филатов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах заседания президиума конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в четверг.

Он отметил, что такую договоренность предусматривает подписанный в ходе заседания меморандум между правительством и органами местного самоуправления по удержанию тарифов на отопление в осенне-зимний период 2021/2022, работа над которым велась длительное время.

При этом Филатов подчеркнул, что это были очень сложные переговоры, но без достижения договоренностей "ситуация была неподъемная", учитывая цену на газ, по которой его приходится закупать для отопления бюджетных учреждений (25-30 грн за 1 куб. м и выше, тогда как в бюджетах закладывалась цена в 7-8 грн за 1 куб. м – ИФ).

"Но, слава Богу, мы сошлись. Благодаря президенту все получилось, он очень умело модерировал", – прокомментировал Филатов ход переговоров.

В то же время, по его словам, на местах готовятся к экономии ресурсов в осенне-зимний период.

"У мэров есть понимание, что все мы в одной лодке. Кто-то будет продлять каникулы или начинать их раньше, кто-то переводит библиотеки на работу один раз в неделю", – пояснил мэр.

Вместе с тем он назвал "возможным компромиссом" решение по меморандуму в 2022 году направлять в местные бюджеты дополнительно 4% налога на доходы физических лиц (около 11 млрд грн), несмотря на то, что первоначальное предложение местных властей было перенаправить дополнительно 5%.

"Мы считали, что 11 млрд грн получится, если дать нам плюс 5%. Но по расчетам Кабмина, для такого объема хватает 3,8%. Тогда сошлись на 4%. Премьер сказал, что с учетом роста ВВП, это будет уже 13 млрд грн", – разъяснил мер Днепра.

Городской голова Львова Андрей Садовой в комментарии агентству также назвал цену газа для отопления бюджетников по меморандуму в 13,6 грн/куб. м.

При этом он отметил, что 4% НДФЛ с 2022 года "дают надежду на прохождение следующего отопительного сезона".

"Что самое главное: запретили безакцептное списание средств со счетов теплоснабжающих предприятий", – указал на детали меморандума Садовой.

Как сообщалось, в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в среду, 30 сентября, центральная и местная власти Украины подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне. Меморандум также подписала НАК "Нафтогаз Украины".

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