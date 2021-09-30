Экономика

17:49 30.09.2021

Цена газа для бюджетных учреждений зафиксирована на уровне 13,6 грн/куб. м – мэр Днепра о меморандуме с правительством

2 мин читать
Цена газа для бюджетных учреждений зафиксирована на уровне 13,6 грн/куб. м – мэр Днепра о меморандуме с правительством

Местные органы власти получили возможность покупать газ для отопления бюджетных учреждений в грядущем отопительном сезоне по цене 13,6 грн/куб. м (без НДС), сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"13,6 грн/куб. м без НДС, свыше 16 грн/куб. м с НДС", – сказал Филатов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах заседания президиума конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в четверг.

Он отметил, что такую договоренность предусматривает подписанный в ходе заседания меморандум между правительством и органами местного самоуправления по удержанию тарифов на отопление в осенне-зимний период 2021/2022, работа над которым велась длительное время.

При этом Филатов подчеркнул, что это были очень сложные переговоры, но без достижения договоренностей "ситуация была неподъемная", учитывая цену на газ, по которой его приходится закупать для отопления бюджетных учреждений (25-30 грн за 1 куб. м и выше, тогда как в бюджетах закладывалась цена в 7-8 грн за 1 куб. м – ИФ).

"Но, слава Богу, мы сошлись. Благодаря президенту все получилось, он очень умело модерировал", – прокомментировал Филатов ход переговоров.

В то же время, по его словам, на местах готовятся к экономии ресурсов в осенне-зимний период.

"У мэров есть понимание, что все мы в одной лодке. Кто-то будет продлять каникулы или начинать их раньше, кто-то переводит библиотеки на работу один раз в неделю", – пояснил мэр.

Вместе с тем он назвал "возможным компромиссом" решение по меморандуму в 2022 году направлять в местные бюджеты дополнительно 4% налога на доходы физических лиц (около 11 млрд грн), несмотря на то, что первоначальное предложение местных властей было перенаправить дополнительно 5%.

"Мы считали, что 11 млрд грн получится, если дать нам плюс 5%. Но по расчетам Кабмина, для такого объема хватает 3,8%. Тогда сошлись на 4%. Премьер сказал, что с учетом роста ВВП, это будет уже 13 млрд грн", – разъяснил мер Днепра.

Городской голова Львова Андрей Садовой в комментарии агентству также назвал цену газа для отопления бюджетников по меморандуму в 13,6 грн/куб. м.

При этом он отметил, что 4% НДФЛ с 2022 года "дают надежду на прохождение следующего отопительного сезона".

"Что самое главное: запретили безакцептное списание средств со счетов теплоснабжающих предприятий", – указал на детали меморандума Садовой.

Как сообщалось, в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в среду, 30 сентября, центральная и местная власти Украины подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне. Меморандум также подписала НАК "Нафтогаз Украины".

Полный текст материала доступен в ленте новостей по подписке

Теги: #газ #тариф #меморандум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:47 30.09.2021
Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

19:30 29.09.2021
Октябрьские цены на газ для населения колеблются у поставщиков от 7,97 до 31,06 грн/куб. м в пределах 66-350% размера годового тарифа

Октябрьские цены на газ для населения колеблются у поставщиков от 7,97 до 31,06 грн/куб. м в пределах 66-350% размера годового тарифа

19:15 29.09.2021
Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

18:30 29.09.2021
Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации БПЛА

Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации БПЛА

09:20 29.09.2021
Евродепутаты хотят сохранить финансовую поддержку для газовых инфраструктурных проектов

Евродепутаты хотят сохранить финансовую поддержку для газовых инфраструктурных проектов

20:57 28.09.2021
Министр энергетики Галущенко заявил Еврокомиссии о позиции Киева относительно контракта о поставках газа из РФ в Венгрию

Министр энергетики Галущенко заявил Еврокомиссии о позиции Киева относительно контракта о поставках газа из РФ в Венгрию

15:12 28.09.2021
Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

13:51 28.09.2021
Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать эмоции" в связи с кризисом из-за подписания соглашения с "Газпромом"

13:39 28.09.2021
КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

КГГА ищет пути инвестирования в добычу газа для нужд "Киевтеплоэнерго"

13:07 28.09.2021
Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины - Песков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

Правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплокомунэнерго и для сохранения тарифов - Шмыгаль

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

Мэр Днепра призывает правительство солидарно отвечать за повышение тарифов

Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г

ПОСЛЕДНЕЕ

Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 гг. - Ермак

Местные бюджеты получат дополнительно 4% при распределении НДФЛ – Зеленский

Правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплокомунэнерго и для сохранения тарифов - Шмыгаль

Нефтегазовая ассоциация Украины инициирует перед Кабмином проверку 448 АЗС

Отопительный сезон может забрать 450 млн грн из 670 млн грн бюджета развития Николаева - мэр

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $10 млрд - NRF

Минэнерго увеличило прогноз выработки э/э АЭС до конца 2021г на 4%

Макао, Кипр и Малайзия оказались самыми пострадавшими от COVID-19 туристическими направлениями - исследование

Мэр Днепра призывает правительство солидарно отвечать за повышение тарифов

Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА