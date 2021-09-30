Экономика

14:47 30.09.2021

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

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Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения

Центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне.

"Между Кабинетом министров в лице премьер-министра Украины, министра развития громад и территорий и министра энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, "Ассоциацией городов Украины" и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 гг)", - говорится в сообщении пресс-службы Минрегиона в четверг.

Документ подписали на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины Владимире Зеленском.

Меморандум предусматривает, что для поддержки регионов в вопросе стабильного прохождения отопительного сезона правительство предусмотрит: направление дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ (налога на доходы физических лиц); субвенции из государственного бюджета громадам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает 80% дефицита теплокоммунэнерго этих громад (с 4 квартала 2021 года).

Теги: #теплоснабжение #меморандум
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